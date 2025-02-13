Розмова Трампа з Путіним змінить трансатлантичні відносини та скільки часу Росія буде здатна воювати в Україні. Акценти світових ЗМІ 13 лютого

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 13 січня.

Відносини США з Європою ніколи не будуть колишніми після розмови Трампа з Путіним

CNN нагадує , що Трамп заявив, що переговори про припинення війни в Україні розпочнуться негайно після його дзвінка Путіну. Президента України Володимира Зеленського не включили, що є тривожним знаком для уряду в Києві, адже раніше Зеленський був у центрі всього, що адміністрація Байдена робила щодо війни. Пізніше в середу Трамп подзвонив Зеленському, але американський президент уже підігріває побоювання, що він підготує резолюцію на користь Росії. На запитання репортера, чи буде Україна рівноправним партнером у мирних переговорах, Трамп відповів: "Це цікаве питання".

Журналісти зазначають, що середа також була найкращим днем для Путіна з моменту вторгнення, оскільки вона змела багато прагнень України. У виданні додають - як і Росія, Америка тепер має президента, який вважає, що великі держави мають право на експансіонізм у своїх регіональних зонах впливу. Але винагорода Росії за сприятливе врегулювання створить згубний прецедент.

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт стурбований приємною розмовою між Трампом і Путіним. "Звичайно, тривога полягає в тому, що у нас є два великих хлопці, два великих его… які вірять, що можуть маневрувати всіма проблемами самостійно", — сказав він Річарду Квесту на CNN International. Більдт навів найжахливішу історичну аналогію з можливих — умиротворення Британією Адольфа Гітлера, що дозволило нацистам анексувати Судети. "Для європейського вуха це звучить як Мюнхен. Це звучить так, ніби двоє великих лідерів хочуть миру в наш час (над) далекою країною, про яку вони мало знають. Вони готуються укласти угоду через голови цієї конкретної країни. Багато європейців знають, чим закінчився цей фільм".

Але рамки можливого врегулювання були темою приватних розмов у Вашингтоні та європейських столицях протягом багатьох місяців, навіть за часів адміністрації Байдена. Як чітко дав зрозуміти міністр оборони США Піт Гегсет, сподівання України на повернення всіх втрачених земель є нереалістичними. Те, що може з'явитися, - це рішення на кшталт поділу Німеччини після Другої світової війни, коли окупована Росією територія буде заморожена під її контролем, а решта України - по інший бік жорсткого кордону - залишатиметься демократичною державою. Можливо, західному краю було б дозволено приєднатися до Європейського Союзу, як старій Західній Німеччині. Але цього разу американські війська не зроблять його безпечним для свободи.

"Позиція США щодо України, сформульована сьогодні, не повинна здивувати нікого в Європі: це просто те, що європейські інсайдери говорили мені не для протоколу, по кулуарах, за лаштунками протягом двох років: Західна Україна та Східна Україна, як Західна Німеччина та Східна Німеччина, але в цьому випадку – ЄС так, НАТО ні", - сказав Ніколас Дунган, засновник і генеральний директор CogitoPraxis, стратегічної консалтингової компанії в Гаазі.

Росія здатна воювати в Україні ще рік, але їй не вистачає танків

Reuters пише, що наразі Росія займає сильнішу позицію, ніж Україна, на полі бою, незважаючи на те, що Київ серйозно скоротив колись простір для маневру російського Чорноморського флоту, вважають експерти лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Експерти провідної дослідницької організації з питань безпеки заявили, що Росія матиме те, що їй потрібно для боротьби в Україні ще принаймні ще рік, і зберігає ініціативу на полі бою, але їй важко замінити свої знищені танки.

Загальні витрати Москви на оборону перевищують загальні європейські витрати на оборону за паритетом купівельної спроможності. Зокрема, зо оцінками IISS Росія, як виявилося, краще здатна підтримувати чисельність своєї армії, ніж Україна.