Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Розмова Трампа з Путіним змінить трансатлантичні відносини та скільки часу Росія буде здатна воювати в Україні. Акценти світових ЗМІ 13 лютого
Огляд

Розмова Трампа з Путіним змінить трансатлантичні відносини та скільки часу Росія буде здатна воювати в Україні. Акценти світових ЗМІ 13 лютого

Ірина Запотічна
13 лютого, 2025 четвер
10:42
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань - дзвінок Трампа Путіну та чому цей день називають найкращим для Москви з дня вторгнення і скільки часу Росія зможе воювати в Україні

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 13 січня.

Відносини США з Європою ніколи не будуть колишніми після розмови Трампа з Путіним

путін трамп

CNN нагадує, що Трамп заявив, що переговори про припинення війни в Україні розпочнуться негайно після його дзвінка Путіну. Президента України Володимира Зеленського не включили, що є тривожним знаком для уряду в Києві, адже раніше Зеленський був у центрі всього, що адміністрація Байдена робила щодо війни. Пізніше в середу Трамп подзвонив Зеленському, але американський президент уже підігріває побоювання, що він підготує резолюцію на користь Росії. На запитання репортера, чи буде Україна рівноправним партнером у мирних переговорах, Трамп відповів: "Це цікаве питання".

Журналісти зазначають, що середа також була найкращим днем для Путіна з моменту вторгнення, оскільки вона змела багато прагнень України. У виданні додають - як і Росія, Америка тепер має президента, який вважає, що великі держави мають право на експансіонізм у своїх регіональних зонах впливу. Але винагорода Росії за сприятливе врегулювання створить згубний прецедент.

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт стурбований приємною розмовою між Трампом і Путіним. "Звичайно, тривога полягає в тому, що у нас є два великих хлопці, два великих его… які вірять, що можуть маневрувати всіма проблемами самостійно", — сказав він Річарду Квесту на CNN International. Більдт навів найжахливішу історичну аналогію з можливих — умиротворення Британією Адольфа Гітлера, що дозволило нацистам анексувати Судети. "Для європейського вуха це звучить як Мюнхен. Це звучить так, ніби двоє великих лідерів хочуть миру в наш час (над) далекою країною, про яку вони мало знають. Вони готуються укласти угоду через голови цієї конкретної країни. Багато європейців знають, чим закінчився цей фільм".

Але рамки можливого врегулювання були темою приватних розмов у Вашингтоні та європейських столицях протягом багатьох місяців, навіть за часів адміністрації Байдена. Як чітко дав зрозуміти міністр оборони США Піт Гегсет, сподівання України на повернення всіх втрачених земель є нереалістичними. Те, що може з'явитися, - це рішення на кшталт поділу Німеччини після Другої світової війни, коли окупована Росією територія буде заморожена під її контролем, а решта України - по інший бік жорсткого кордону - залишатиметься демократичною державою. Можливо, західному краю було б дозволено приєднатися до Європейського Союзу, як старій Західній Німеччині. Але цього разу американські війська не зроблять його безпечним для свободи. 

"Позиція США щодо України, сформульована сьогодні, не повинна здивувати нікого в Європі: це просто те, що європейські інсайдери говорили мені не для протоколу, по кулуарах, за лаштунками протягом двох років: Західна Україна та Східна Україна, як Західна Німеччина та Східна Німеччина, але в цьому випадку – ЄС так, НАТО ні", - сказав Ніколас Дунган, засновник і генеральний директор CogitoPraxis, стратегічної консалтингової компанії в Гаазі.

Росія здатна воювати в Україні ще рік, але їй не вистачає танків 

Reuters пише, що наразі Росія займає сильнішу позицію, ніж Україна, на полі бою, незважаючи на те, що Київ серйозно скоротив колись простір для маневру російського Чорноморського флоту, вважають експерти лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Експерти провідної дослідницької організації з питань безпеки заявили, що Росія матиме те, що їй потрібно для боротьби в Україні ще принаймні ще рік, і зберігає ініціативу на полі бою, але їй важко замінити свої знищені танки.

Загальні витрати Москви на оборону перевищують загальні європейські витрати на оборону за паритетом купівельної спроможності. Зокрема, зо оцінками IISS Росія, як виявилося, краще здатна підтримувати чисельність своєї армії, ніж Україна. 

У 2024 році Москва втратила 1400 танків та намагається виготовити нові досить швидко, щоб замінити їх, незважаючи на збільшення виробництва передових моделей, таких як танк Т-90М. Зокрема, як пишуть журналісти, Росія все частіше міняє якість на кількість, щоб підтримати свої військові зусилля.  Загалом, за оцінками IISS, Росія втратила загалом 4400 основних бойових танків у цій війні.

Теги:
Статті
Новини
Світ
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-5.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.61
    Купівля 41.61
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.2
    Продаж 43.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
13 лютого
11:19
Оновлено
Петро Порошенко
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Порошенка
11:05
Марк Рютте
"Важливо, щоб у переговорах брала участь Україна": Рютте прокоментував телефонну розмову Трампа та Путіна
11:03
Депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну ВР
Депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну ВР на знак протесту проти політичних репресій
10:33
електроенергія
За добу енергетики повернули світло для понад 11 тис. українців: ситуація в енергосистемі 13 лютого
10:25
Покровськ
У Покровську залишаються майже 7 тисяч цивільних, евакуація з міста триває
10:21
Інтерв’ю
Іван Сокаль
"Все те, що я побачив у Маріуполі, їм пробачати не можна": розмова зі звільненим із полону "азовцем" Іваном Сокалем
10:19
У Житомирі затримали 16-річну дівчину, яка планувала підірвати наряд поліції
10:07
Міністерство оборони України
У Міноборони розповіли, як перетворять тисячі тонн старої гуми на корисний ресурс
10:05
OPINION
Санкції проти Порошенка: темні часи і недолуга влада
10:00
Ексклюзив
ХАЕС, Хмельницька АЕС
"Безпрецедентний випадок в історії ядерної енергетики": експертка Кошарна про купівлю реакторів з Болгарії
09:51
Дональд Трамп
"Путін би подумав, що він виграв": Трамп запевнив, що продовжить підтримувати Україну
09:48
Netflix готує серіал "Битва самураїв", що поєднає хіти "Шьоґун" і "Гра в кальмара"
09:44
НАТО
У Брюсселі стартує засідання Північноатлантичної ради НАТО
09:42
Оновлено
Нічна атака РФ: постраждали припортові об'єкти на Одещині, є поранена
09:32
ППО
ППО знищила 85 російських БПЛА, 52 - не досягли цілей
09:28
Віталій Шабунін
"Єдиний спосіб закрити мені рота – зробити це фізично": очільник ЦПК Шабунін заявив, що ОП "викидає" його з Києва на Харківщину
09:12
Донецька область, стела
У Торецькій та Часовоярській громадах Донеччини залишаються близько 400 людей, росіяни не дають завезти їм воду та гумдопомогу
09:07
Ексклюзив
Медогляд
Як українцю за кордоном завернутися до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування людини: пояснила правозахисниця Денісова
09:04
Джон Літгов зіграє професора Дамблдора в серіалі HBO про Гаррі Поттера
08:58
Наслідки удару російським КАБом по школі-інтернат у Суджі (Курщина). 1 лютого 2025 року
Понад 100 росіян евакуювалися до України після удару РФ по інтернату в Суджі, серед них важкопоранені, - WP
08:55
Росіяни вранці 13 лютого атакували Суми дронами
08:32
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
Наєв заявив, що прибув на фронт після бойового розпорядження від Генштабу
08:29
Джон Болтон
"У Кремлі п'ють горілку прямо з пляшки": ексрадник Трампа відреагував на розмову президента США з Путіним
08:21
Кейшон Девіс
"Подарував мені банани та кавун": Девіс перед боєм з Берінчиком звинуватив українця в расизмі
08:17
Оновлено
Київ
У Києві другий день поспіль фіксується високий рівень забруднення повітря
08:11
Оновлено
ЗСУ, Харківщина
Минулої доби на фронті сталося 116 боєзіткнень: РФ завдала понад 5 тис. ударів по Україні
08:02
путін трамп
Після розмови Трампа з Путіним капіталізація найбільших компаній РФ зросла на $2,2 млрд
08:01
OPINION
Нелюбовний трикутник: переговори стартували
07:47
Сі Цзіньпін літак
Китай пропонує організувати саміт за участі Трампа і Путіна, - WSJ
07:35
Звільнення Київщини
Армія РФ за добу втратила 1250 окупантів, 17 танків і 58 артсистем
07:29
безпілотник, дрон
Китай допомагає РФ у виробництві військових безпілотників, - естонська розвідка
07:13
конгрес США
"Подзвонив ворогу, перш ніж союзнику": американський сенатор Шифф звинуватив Трампа у здачі інтересів України
07:09
новини Львівщини
Росіяни вранці 13 лютого обстріляли Херсон, є постраждалі
07:00
OPINION
"Боротьба за вибори під час війни не має жодної перспективи": санкції проти Порошенка
06:54
Іран
Ізраїль розглядає можливість атак по ядерних об'єктах Ірану, - WSJ
06:40
Анонс
Артем Довбик (у центрі) у грі Ліги Європи "Рома" - "Айнтрахт"
Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій 1/16 фіналу
06:34
Кіт Келлог
"Налаштований на жорстку дипломатію": Держдеп США анонсував візит Келлога до України
06:24
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ завела військові кораблі з Чорного моря до пунктів базування
06:19
Оновлено
Вибух на підстанції
Російський Липецьк потрапив під атаку дронів: вибухи чули у промзоні
05:57
Запоріжжя, Донецька область
Росіяни просунулись в районі Запоріжжя Донецької області, - DeepState
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV