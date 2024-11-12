Що встигне зробити Байден для України за останні два місяці президентства, а Трамп вже обрав нового посла в ООН. Акценти світових ЗМІ 12 листопада

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 12 листопада.

Що встигне зробити Байден для України за останні два місяці президентства

Джо Байден, фото: gettyimages

У Джо Байдена залишилося лише трохи більш як два місяці перебування у Білому домі, а отже часу, щоб прискорити доставку коштів і зброї, необхідних для того, щоб Україна могла продовжувати боротьбу з російським вторгненням, стає дедалі менше, пише у своїй аналітиці Politico.

Напередодні кожної президентської зміни чиновники адміністрації повторюють мантру про те, що вони служать "одному президенту за раз", тож Байден зберігає повний контроль над зовнішньою політикою США до інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня. Але перспектива кардинальних змін у політиці щодо України за Трампа робить малоймовірним, що будь-які серйозні зміни Байдена залишаться в силі за наступної адміністрації.

Очікується, що Байден прийме Трампа цього тижня в Білому домі для проведення зустрічі на високому рівні, під час якої чинний президент, ймовірно, закликатиме Трампа продовжити фінансування України, а також вони обговорять широкий зовнішньополітичний порядок денний, щодо якого рідко сходяться в поглядах.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван зазначав, що Байден використає свої останні 70 днів, щоб сказати Трампу і Конгресу, який може отримати республіканський контроль в обох палатах, що "Сполучені Штати не повинні залишати Україну, відмова від України означає ще більшу нестабільність в Європі".

Натомість претендент на посаду в адміністрації Трампа додав сумнівів у тому, що адміністрація Трампа продовжить фінансування України.

"Американський народ хоче, щоб суверенітет був захищений тут, в Америці, перш ніж ми витрачатимемо наші кошти та ресурси на захист суверенітету іншої країни", – заявив сенатор Білл Хагерті, союзник Трампа, який вважається головним претендентом на посаду держсекретаря.

Як відзначає The Guardian, малоймовірно, що адміністрація зможе проштовхнути через Конгрес ще один пакет допомоги, який обіцяє більше грошей, але все ще залишаються $6 млрд невиплаченої допомоги, які можуть бути розподілені до того, як Байден піде з посади.

Високопосадовці США та Європи доклали зусиль, щоб "захистити від Трампа" більшу частину підтримки України, передавши повноваження на постачання зброї Києву до НАТО напередодні можливого президентства Трампа.

"Якщо Трамп дійсно припинить військову допомогу Україні, то поточний пакет допомоги триватиме лише до кінця цього календарного року, і українці не зможуть адекватно воювати без військової підтримки США", – сказав виконавчий директор аналітичного центру "Центр за нову американську безпеку" Річард Фонтейн.

І тут видання робить висновки, що з низки питань - від потенціалу подальшого збільшення допомоги, надання подальшого озброєння, запрошення до НАТО до зняття обмежень на дальні удари по Росії - адміністрація, схоже, може мало що зробити такого, що матиме довготривалу перспективу.

"Ви знаєте, що б ви не робили, що б ви не робили з точки зору виконавчих указів, вони можуть бути змінені наступного дня", – зауважив Колишній постійний представник США в Раді НАТО Іво Даалдер.

Перед виборами деякі іноземні дипломати, які працюють у Вашингтоні, заявили, що вони розчаровані нерішучістю адміністрації Байдена щодо України, повільним наданням підтримки та небажанням ризикувати під керівництвом радника з питань національної безпеки Саллівана.

Невизначена політика Трампа щодо України стає все більш очевидною, і, схоже, він готується скоротити або суттєво обмежити допомогу Україні. Він оголосив, що ні колишня амбасадорка США в ООН Ніккі Гейлі, ні колишній держсекретар Майк Помпео – обоє колишні чиновники його адміністрації, які були активними прихильниками Києва, не будуть входити до складу його адміністрації. А син Трампа Дональд Трамп-молодший опублікував у Твіттері відео з Володимиром Зеленським із підписом: "POV: Ви за 38 днів втратите своє забезпечення".

Щодо будь-яких зрушень у врегулюванні конфлікту шляхом переговорів, аналітики та урядовці кажуть, що будь-які серйозні переговори мають відбутися за наступного президента, а Україна, швидше за все, матиме значно слабші позиції на переговорах.

"Реальність така, що і Путін, і Зеленський можуть більше не турбуватися про те, що може сподобатися або не сподобатися Байдену, або, відверто кажучи, всій адміністрації, тому що вони підуть через два з половиною місяці", – підсумував Даалдер.

Трамп вже обрав нового посла в ООН

Новий президент Дональд Трамп обрав депутатку Еліс Стефанік (республіканка, Нью-Йорк) послом США в Організації Об'єднаних Націй, що стало одним з його перших важливих призначень після перемоги на президентських виборах, пише The Washington Post.

"Для мене велика честь номінувати Еліс Стефанік на посаду посла США в Організації Об'єднаних Націй в моєму кабінеті,– сказав Трамп. – Еліс – неймовірно сильний, жорсткий і розумний борець за інтереси Америки".

Вона є делегатом від Північного штату Нью-Йорк у Палаті представників з 2015 року. Тепер вона готова стати головним представником країни в Організації Об'єднаних Націй після того, як Трамп провів передвиборчу кампанію, обіцяючи відновити мир за кордоном. Зокрема, він виступав з амбітними обіцянками припинити російсько-українську війну та війну Ізраїлю в Газі.

Сама Стефанік на таке рішення зазначила, що для неї це велика честь, а попереду велика робота.

Тим часом у Politico зауважують, що її позиція щодо України доволі неоднозначна. Стефанік підтримала ранній пакет допомоги для зміцнення обороноздатності України, а також стала співавтором широкого республіканського законопроєкту про введення санкцій проти російського фінансового та енергетичного секторів і посилення військової допомоги Києву напередодні вторгнення Москви в лютому 2022 року.

Але, додає видання, вона була однією зі 112 законодавців-республіканців, які виступили проти останнього траншу допомоги Україні у розмірі 61 мільярд доларів, коли він пройшов через Палату представників у квітні, що зробило її найбільш високопоставленим членом республіканського керівництва, який проголосував проти нього. Тоді Стефанік заявила, що, хоча вона підтримує надання Україні зброї, вона не може підтримати виділення додаткових коштів на нелетальну допомогу в умовах кризи на американо-мексиканському кордоні.