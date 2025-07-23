Сирський просить Трампа допомогти перенести війну у Росію, а Зеленський отримує шквал критики через новий закон. Акценти світових ЗМІ 23 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 23 липня.

Сирський просить Трампа допомогти перенести війну у Росію

Олександр Сирський, фото: GeneralStaff.ua

Оскільки Трамп тепер відкритий для постачання зброї американського виробництва в Україну, генерал Олександр Сирський просить надати ракети більшої дальності і дозвіл на їхнє використання проти Росії, про це він сказав у інтерв'ю The Washington Post.

Україні терміново потрібно, щоб США і Європа передали Києву більше систем протиповітряної оборони і ракет, і без заборони Байдена на глибокі удари по російських військових об'єктах.

Заклик Сирського до посилення підтримки пролунав на тлі руйнівної хвилі російських атак на українські міста цього літа, коли Москва щоночі обстрілює цивільне населення балістичними ракетами і сотнями озброєних безпілотників. Україна також стикається з проблемами на полі бою, намагаючись мобілізувати війська, необхідні для зупинки невпинного наступу ворога, який переважає кількістю.

Кривава кампанія проти українських міст викликала розчарування в Білому домі через відмову Путіна зупинити війну і спонукала президента Дональда Трампа схвалити новий план зміцнення військового арсеналу Києва, дозволивши європейським країнам купувати зброю американського виробництва для України.

За словами Сирського, нові поставки озброєнь протиповітряної оборони, включаючи американські Patriot, перехоплювачі безпілотників і легку авіацію для збивання безпілотників, могли б допомогти зірвати російські атаки.

Більше ракет середньої і великої дальності, зокрема американських ATACMS і німецьких систем Taurus, якщо вони будуть надані без обмежень на їх використання, дозволять Києву сповільнити виробництво російської зброї, націлившись на інфраструктуру, яка виробляє ракети і безпілотники.

"Вони націлені практично на все – аеродроми, населені пункти, об'єкти інфраструктури. Тому, звичайно, нам потрібні поставки балістичних ракет, щоб мати можливість дати ворогу гідну відсіч. – сказав Сирський і додав: – Я сподіваюся, що завдяки позиції президента Трампа цей процес буде набагато простішим і ми не матимемо тих труднощів, які були раніше".

Як зазначає WP, Сирський відмовився коментувати, чи залишилися в Україні потужні ATACMS, хоча загальновідомо, що їхні запаси вичерпалися. На запитання, чи врятує нове постачання американських ракет життя українців, він відповів: "Звичайно".

Сирський розмовляв з WP через п'ять днів після того, як Трамп оголосив про свій план озброєння України, який передбачає, що європейські країни надішлють поставки з власних запасів, а потім придбають нові системи у Вашингтоні.

Ця пропозиція ознаменувала серйозну зміну політики Трампа, адміністрація якого неодноразово змінювала свою підтримку Києва і на початку цього року ненадовго призупиняла військову допомогу та обмін розвідданими. На тлі зростання розчарування через безперервні бомбардування Росією України та неспроможність досягти прогресу у виконанні вимог США щодо продуктивних мирних переговорів, Трамп також пригрозив посилити санкції проти Москви, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій.

На додаток до нестачі протиповітряної оборони і ракет, українські сухопутні війська, які залишаються в значній меншості на лінії фронту, також відчувають нестачу 155-мм артилерійських снарядів, сказав Сирський, і потребують додаткового постачання бронетехніки.

"У нас є високомотивовані і хоробрі солдати, які можуть просуватися вперед, – підкреслив він. – Але їм потрібні сучасні, надійні засоби захисту".

Хоча Німеччина веде переговори з Вашингтоном про фінансування і постачання батарей для Patriot для України, міністр оборони Борис Пісторіус заявив раніше цього місяця, що Берлін не постачатиме Україні ракети Taurus більшої дальності, про які просив Київ.

Намагання озброїти Україну і відбити постійні повітряні атаки з боку Росії лише останній виклик у бурхливому періоді перебування на посаді Сирського, який очолює Збройні сили України з лютого 2024 року і якому цього тижня виповнюється 60 років. Сирський замінив генерала Валерія Залужного минулого року після того, як той був звільнений на тлі розбіжностей із Зеленським, нагадує WP.

Як додають також у виданні, Сирський був призначений головнокомандувачем, коли російські війська, здавалося, були готові досягти значних успіхів на сході країни. До травня минулого року вони знову намагалися захопити Харківщину, але зіткнулися із запеклим опором і, зрештою, були обмежені невеликою частиною прикордонної території області. Запізніле рішення США вперше дозволити деякі транскордонні удари з використанням ПТРК допомогло переломити ситуацію.

"Ми всі доклали багато зусиль, зокрема публічних, щоб пояснити і довести необхідність використання цих видів далекобійної зброї на території Російської Федерації", – наголосив Сирський.

Адміністрація Байдена довго відмовлялася дозволити такі удари, побоюючись, що вони перетнуть червону лінію для Путіна і спровокують небезпечну реакцію у відповідь.

Попри зміну політики, минуле літо, як зазначив генерал, "було дійсно дуже важким для нас". Росія планувала подальші інтенсивні наступальні операції, зокрема напад на Сумську область. Вона збільшила виробництво безпілотників і запропонувала нові фінансові стимули для вербування сухопутних військ, що погіршило становище України на фронті.

За допомогою невеликої групи командирів він розробив план відволікання російських військ подіями в Курській області Росії і вперше змусив їх оборонятися всередині власної країни. Це була небезпечна авантюра, вважають у WP, але українські війська врешті-решт захопили понад 1000 квадратних кілометрів російської території, приголомшивши Москву і Захід. Операція підняла бойовий дух українських військ і цивільного населення. Але критики стверджували, що цей план також залишив частини лінії фронту вразливими для російських атак і, зрештою, призвів до ще більших територіальних втрат.

Майже рік потому інтенсивний російський контрнаступ витіснив Україну майже з усіх районів Курська, які вона колись контролювала, і здійснює сильний тиск на східну частину Донецької області. Російські війська також вперше намагаються прорватися в Дніпропетровську область.

Сирський наполягає на важливості Курської операції як плану, який зірвав плани Росії захопити більше території і послабив тиск на деяких ділянках обложеного східного фронту. Минулого року приблизно третина російських керованих авіабомб була використана в Курській області, а не в Україні. Російські оптоволоконні безпілотники, які становлять головну загрозу для українців, оскільки їх неможливо заглушити, вперше з'явилися на полі бою в Курську, а не на сході України, сказав він. Так само як і північнокорейські війська, які зараз можуть налічувати близько 20 тисяч осіб у регіоні, хоча вони досі не були розгорнуті для виконання бойових завдань в Україні.

Тим часом Покровськ залишається під контролем України. Його оборона стала можливою, за словами Сирського, значною мірою завдяки рішучості українських військ і створенню бар'єрів, таких як мінні поля, які призвели до 30% втрат серед російської техніки на цій ділянці фронту.

Ейфорія від Курської операції вже давно згасла на фронті на тлі безперервних російських атак. Україна намагається конкурувати з набагато більшою армією Росії і величезними фінансовими стимулами, які вона пропонує новобранцям.

За словами Сирського, залучення більшої кількості військ на місця залишається головним викликом, і він визнав, що "все, що пов'язано з мобілізацією, є дуже чутливою інформацією". Росія інтенсивно атакує ці мобілізаційні зусилля, як через пропаганду, так і через бомбардування призовних пунктів.

Коли цього тижня Сирському виповниться 60 років, він досягне пенсійного віку для військовослужбовців в Україні, але він відкидає будь-які припущення про те, що він піде у відставку. За його словами, навіть після багатьох років на вищих командних посадах він почувається найкомфортніше поруч з піхотинцями на передовій. Його помічники очікують, що саме там він проведе свій 60-й день народження.

Зеленський отримує шквал критики через новий закон

фото: Ірина Михайленко\Еспресо

Рішення Володимира Зеленського схвалити суперечливий законопроєкт, який послаблює українські антикорупційні органи, зазнає дедалі більшої критики всередині країни та за кордоном – всього за кілька годин до чергового раунду мирних переговорів з Росією у Стамбулі, пише The Guardian.

Минулої ночі близько 1500 людей протестували проти реформи в Києві, спочатку закликаючи президента накласти вето на законопроект, а потім виступили проти його рішення підписати його як закон. Великі протести також відбулися в інших містах.

Як повідомив Люк Хардінг з Києва, у своєму нічному відеозверненні Зеленський заявив, що розмовляв з керівником НАБУ Семеном Кривоносом та іншими високопоставленими прокурорами. Антикорупційні органи, за словами президента України, продовжать функціонувати, "але без жодного російського впливу. Це все має бути очищено".

"Має бути більше справедливості. Звичайно, НАБУ і САП продовжать свою роботу, – сказав він. – Також важливо, щоб генеральний прокурор був відданий забезпеченню реальної відповідальності для тих, хто порушує закон. Це те, чого дійсно потребує Україна ".

Але міжнародна критика реформи може виявитися не менш складною, оскільки проти реформи також виступають комісари ЄС і міністри країн-союзників.

Комісар з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС "серйозно стурбований" цим законом, попередивши, що "демонтаж ключових гарантій, які захищають незалежність НАБУ, є серйозним кроком назад".

"Незалежні органи, такі як НАБУ і САП, мають важливе значення для шляху до ЄС. Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС", – сказала вона.

Пізніше вона додала, що мала "відверту" розмову з новим прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

"На війні довіра між воюючою нацією та її керівництвом важливіша за сучасну зброю – її важко побудувати і втримати, але легко втратити через одну суттєву помилку керівництва. Прозорість і відкритий європейський діалог – це єдиний спосіб відновити підірвану довіру", – наголосив своєю чергою комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Тим часом міністр закордонних справ Франції Бенжамен Аддад заявив, що для України ще не пізно змінити своє рішення.