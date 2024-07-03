США оголосять про військову допомогу Україні на суму $2,3 млрд, а Орбан грає в миротворця у Києві. Акценти світових ЗМІ 3 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 3 липня.

США оголосять про військову допомогу Україні на суму $2,3 млрд

США оголосять про надання Києву пакету військової допомоги на суму $2,3 млрд, який включатиме зокрема й засоби протиповітряної оборони, повідомляє The Guardian.

Про новий пакет міністр оборони США Ллойд Остін сказав у вівторок під час зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим у Пентагоні.

Остін наголосив, що останній пакет допомоги включатиме такі види озброєнь, як протитанкова зброя і засоби протиповітряної оборони, а також дозволить прискорити закупівлю Nasams (зенітно-ракетних комплексів) і протиповітряних систем Patriot.

Міністр оборони США також підтримав прагнення України приєднатися до НАТО.

"Ми зробимо кроки, щоб побудувати міст до членства України в НАТО", – відзначив Ллойд Остін, посилаючись на саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні наступного тижня.

Проте про які саме кроки йдеться, він не уточнив.

Фото: Міністерство оборони Литви

Орбан грає в миротворця в Україні

Матеріал із таким заголовком публікує Politico, зазначаючи, що угорський прем'єр відвідав Київ на другий день від початку головування Будапешта в Раді ЄС.

Під час свого візиту Орбан заявив, що Україна не повинна чекати, поки Москва виведе свої війська, перш ніж розпочинати мирні переговори, він запропонував Володимиру Зеленському ідею негайного припинення вогню.

"Правила міжнародної дипломатії повільні і складні. Я попросив президента розглянути, чи можливо змінити порядок і прискорити мирні переговори за допомогою швидкого припинення вогню, – сказав Орбан, згідно з його прес-релізом. – Припинення вогню, прив'язане до певного часу, створить можливість для прискорення мирних переговорів".

Зеленський не зробив жодних публічних коментарів щодо пропозиції Орбана.

Як зауважує Politico, ідея негайного припинення вогню не є новою: Орбан, якого вважають найближчим союзником Росії в ЄС після того, як він неодноразово перешкоджав зусиллям на підтримку Києва, підтримував цю ідею від початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Але президент України раніше публічно засудив цю ідею, заявивши, що "пауза на українському полі бою не означатиме паузи у війні".

"Війна, в якій ви зараз живете, дуже сильно впливає на безпеку Європи", – сказав Орбан і додав, що не наполягає на своїй ініціативі і приймає аргументи Зеленського.

За підсумками переговорів між двома лідерами Зеленський і Орбан оголосили про плани працювати над угодою про двосторонні відносини, включаючи торгівлю, інфраструктуру та енергетику.