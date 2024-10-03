США повинні підштовхувати Ізраїль та Україну до переговорів, а Росія посилює контроль над Донеччиною. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 3 жовтня.

США повинні підштовхувати Ізраїль та Україну до переговорів

Фото: Генштаб ЗСУ

США перебувають у складному становищі у відносинах з двома своїми найбільш послідовними іноземними друзями: президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вашингтон надає широку військову підтримку обом, навіть коли їхні дії суперечать довгостроковим інтересам США. Потрібен більш ясний підхід, переконаний американський експерт Крістофер Чіввіс, про що він пише у матеріалі на шпальтах The Guardian.

Старший науковий співробітник і директор програми американського державотворення Фонду Карнегі зауважує, що упродовж останнього року Нетаньяху неодноразово кидав виклик зусиллям США щодо деескалації війни в Газі. А на почату минулого місяця він, "можливо, навіть навмисно зривав дипломатичні зусилля США щодо припинення вогню".

Тим часом щодо України він підкреслює, що справа її справедлива, і суверенітет повинен бути збережений, "але, знову ж таки, Сполучені Штати не можуть бути втягнуті, дюйм за дюймом, у нескінченну війну – особливо ту, яка несе реальні ядерні ризики".

"Зеленський не бажає робити значущих кроків до реального припинення вогню. Замість цього він наполягає на своєму, нібито сподіваючись повернути всі втрачені території України силою зброї, – пише Чіввіс. – Раніше цього літа Зеленський навіть схвалив настільки ризиковану атаку на Курську область Росії, що приховав її від Пентагону. Так само, як Нетаньяху минулого тижня створив у американських чиновників враження, що він зацікавлений у припиненні вогню з Ліваном, хоча насправді планував відкрити новий фронт у війні".

І тут він запитує: чому ж Байден не може зробити більше, щоб вгамувати своїх друзів? І сам зазначає, що його стримує тверда ідеологічна прихильність до захисту демократії та союзників за будь-яку ціну.

"Це гідні цілі, але їхнє зосередження в центрі зовнішньої політики США робить дуже важким вплив на Ізраїль та Україну в час, коли вони цього потребують", – відзначає експерт.

За його словами, щоб змусити "цих проблемних друзів узгодити свої стратегії з інтересами США", Вашингтон може запропонувати їм "підсолоджувачі": Україні – реалістичний план забезпечення її післявоєнних потреб у сфері безпеки; Ізраїлю – економічні вигоди від нормалізації відносин із Саудівською Аравією. Обидва ці варіанти розглядаються, але вони можуть вимагати нових серйозних військових зобов'язань, яких Вашингтону було б розумніше уникнути – повноправного членства України в НАТО та укладення оборонного договору США з Саудівською Аравією.

Крістофер Чіввіс наполягає, що передовсім Білий дім не повинен соромитися публічно заявляти про те, як він бачить інтереси США, навіть, якщо вони розходяться з інтересами його друзів. Останнім часом адміністрація Байдена стала більш критичною щодо Нетаньягу, але вона може піти ще далі, можливо, більш гостро.

"Із Зеленським Байден здебільшого стримував свої натиски. Це може бути пов'язано з тим, що Білий дім вважає, що рішуча підтримка Києва стримуватиме Росію. Якщо так, то цей план не спрацював. Тепер Білий дім може також побоюватися, що прихильність до Зеленського може зашкодити шансам Камали Гарріс на перемогу серед виборців у Пенсильванії, які вагаються. Чи спрацює це? Поки неясно", – говорить Чіввіс.

І тоді пропонує ще один варіант: обумовити рівні військової допомоги обом країнам. Деякі демократи, пише він, можуть здригнутися від думки про скорочення військової підтримки України з боку США, особливо з огляду на грубі пропозиції Дональда Трампа з цього приводу.

"Але якщо Україна не буде готова прийняти стратегію завершення війни в реалістичні терміни без небезпечної ескалації, скорочення підтримки може стати єдиною можливістю уникнути ще однієї нескінченної війни. Пропозиції республіканців щодо одночасного посилення тиску на Кремль і Київ можуть спрацювати і не повинні бути проігноровані демократами", – провадить далі Чіввіс.

У підсумку він додає, що американці й світ "заслуговують на більшу послідовність і меншу заангажованість у зовнішній політиці США".

"Хто б не увійшов до Білого дому в січні, він повинен узгодити зовнішню політику США в цілому з американськими цінностями, але також більш чітко зосередитися на інтересах США і не ухилятися від складних розмов з нашими друзями", – підсумовує свою думку експерт.

Росія посилює контроль над Донеччиною

Фото: Getty Images

Росія посилює контроль над Донецькою областю, захопивши ключове українське місто. Сили Києва були змушені відступити, щоб уникнути оточення, повідомляє Politico.

У середу російська армія повністю окупувала критично важливе українське місто Вугледар, після більш ніж двох років спроб захопити опорний пункт у Донецькій області.

"Щоб за будь-яку ціну взяти місто під контроль, росіяни спрямували резерви для проведення флангових атак, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України, що опинилися під загрозою оточення", – посилається видання на коментар українського командування.

Вугледар – шахтарське місто, розташоване на стратегічній висоті, що дозволило українським силам успішно захищати його понад два роки, розповідає Politico, поки російські війська не зруйнували більшу частину міста і не змогли обійти його з південного та західного флангів.

Місцеві жителі виживають здебільшого ховаючись у підвалах. Україна раніше надавала їм гуманітарну допомогу, але російський наступ в останні дні "зробив це навряд чи можливим", каже губернатор Донецької області Вадим Філашкін/

Тим часом, на думку наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, після Вугледара росіяни зосередяться на Кураховому, що відкриває їм ще один шлях для наступу на Покровськ, стратегічно важливе місто для логістики української армії в регіоні.