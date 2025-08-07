Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Трамп може зустрітися з Путіним вже наступного тижня, однак все ще погрожує додатковими санкціями покупцям російської нафти. Акценти світових ЗМІ 7 серпня
Огляд

Трамп може зустрітися з Путіним вже наступного тижня, однак все ще погрожує додатковими санкціями покупцям російської нафти. Акценти світових ЗМІ 7 серпня

Володимир Федорович
7 серпня, 2025 четвер
12:40
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – у Білому домі заявили, що президент США може зустрітися з російським диктатором, а Трамп обіцяє ввести додаткові санкції проти покупців російської нафти, можливо, і проти Китаю

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 7 серпня.

Трамп може зустрітися з російським диктатором

Президент Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним вже наступного тижня, пише Reuters з посиланням на заяву представника Білого дому.

У виданні вказують, що ця особиста зустріч стане першою між чинними президентами США і Росії з часу зустрічі Джо Байдена і Путіна в Женеві в червні 2021 року, приблизно за вісім місяців до того, як Росія розпочала найбільшу атаку на європейську країну з часів Другої світової війни. 

Водночас додають, що російський диктатор і президент України Володимир Зеленський не зустрічалися з грудня 2019 року і не приховують своєї зневаги один до одного.

Трамп і Путін

Трамп і Путін, фото: gettyimages

 

Окрім того, у The New York Times повідомили, що Трамп під час телефонної розмови в середу повідомив європейським лідерам про свій намір зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч за участю російського лідера і Зеленського.

"Є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро", – сказав президент США журналістам..

Також прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт зазначила, що росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і вік готовий зустрітися як з Путіним, так і з Зеленським". 

Поруч із тим, у виданнях вказують, що ці подробиці стали відомі після зустрічі в середу між Путіним і спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, яку Трамп у своєму дописі в Truth Social назвав "великим прогресом", хоча пізніше зазначив, що не назвав би її проривом.

Санкції для покупців російської нафти таки планують посилюватимуть

Попри можливість майбутньої зустрічі з Путіним, CNN пише, що президент США Дональд Трамп попередив у середу, що країни, які купують російські енергетичні продукти, чекають нові санкції після введення 25-відсоткового мита на імпорт з Індії, яке має набути чинності в четвер, тобто сьогодні.

"Ви побачите ще багато чого. Це лише почато. Ви побачите ще багато чого. Ви побачите багато вторинних санкцій", – цитує видання Трампа.

Там нагадують, що цей крок є частиною "ризикованої спроби" Трампа підірвати економіку Росії через війну в Україні. Він встановив п'ятницю, 8 серпня, як крайній термін для диктатора Володимира Путіна, щоб укласти мир, перш ніж ввести економічні санкції.

суд, санкції

фото: gettyimages

 

Водночас і наголошують, що попередні раунди санкцій США, в тому числі за часів попередника Трампа Джо Байдена, завдали удару по російській економіці, але не зупинили військову машину Путіна.

"Ця стратегія означає ескалацію використання Трампом мит, його фірмової зброї другого терміну. Раніше він використовував їх для реалізації широкої програми, від захисту американського виробництва до тиску на іноземні уряди з питань політики", – додають у CNN.

Однак резюмують, що ці "вторинні мита" використовуються для того, щоб змусити треті країни зробити вибір: розірвати відносини з противником США або ризикнути отримати подальші санкції.

