У Росії загостриться нестача снарядів через удари ЗСУ по складах, – естонська розвідка

Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

"Збройні сили Російської Федерації продовжують утримувати ініціативу на оперативному рівні по всій лінії фронту. Висока інтенсивність бойових дій досі зберігається в Донецькій та Луганській областях", - сказав він і додав, що на Донеччині відбувається близько 50% усіх бойових дій.

"Основні бої тривають у районах Селидового та Курахового. Штурмові механізовані групи, що налічують батальйон, також підтримують високий темп бойових дій на Куп'янському та Лиманському напрямках. Очевидною метою є захоплення позицій на річках Оскіл і Жеребець", - підкреслив Ківісельг.

Він також зауважив, що російські підрозділи, ймовірно, отримали наказ збільшити темп бойових дій для досягнення тактичних цілей до початку сезону дощів.

Полковник припустив, що Росія готує умови для можливого об'єднання Південно-Донецького та Запорізького фронтів, однак окупанти навряд мають достатньо ресурсів для швидкого досягнення цієї мети.

Водночас Ківісельг зазначив: досвід 2023 року показує, що сезон дощів не завжди є серйозною перешкодою для наступальних дій російських військ, тому такі операції можуть продовжуватись і після настання холодів.

Також він зауважив, що Росія дедалі більше залежить від допомоги Північної Кореї для продовження бойових дій.

Водночас Україна продовжує атаки безпілотниками по російській території, зокрема на склади з боєприпасами. ЗСУ завдали удару по центральному ракетно-артилерійському складу в Карачеві, Брянської області. За даними відкритих джерел, там зберігались боєприпаси з Північної Кореї. Це вже четвертий склад, знищений унаслідок атак безпілотників, нагадав полковник.

Атаки на військові склади Росії, ймовірно, триватимуть, що ще більше ускладнить ситуацію з нестачею снарядів, зазначив Ківісельг.