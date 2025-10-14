Україна робить ставку на удари вглиб Росії, а Зеленський зустрінеться з Трампом. Акценти світових ЗМІ 14 жовтня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 14 жовтня.

Україна робить ставку на удари вглиб Росії

Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ), фото: соумережі

Кремль буде вести переговори тільки в тому випадку, якщо ракети і безпілотники принесуть росіянам біль війни, заявляють українські посадовці, пише The Washington Post.

Рух на передовій в Україні в основному зупинився в кривавій патовій ситуації. Мирні переговори адміністрації Трампа не просунулися з серпня, коли Росія відмовилася від перемир'я. Але українські офіційні особи стверджують, що у них все ще є стратегія для закінчення війни: завдавати удари глибоко в Росії за допомогою ракет і дронів.

Нафтопереробні заводи, фабрики, порти та залізничні колії вже підірвані. Україна зараз має арсенал, здатний вразити більшу частину заходу Росії, де зосереджена значна частина нафтопереробної промисловості країни. Київ також оголосив про нову зброю під назвою "Фламінго", яка, за його словами, може досягти промислового серця Росії в Уральських горах.

За допомогою ударів на великі відстані Україна прагне завдати шкоди нафтовій промисловості країни і донести біль війни до росіян. Питання полягає в тому, зауважує WP, чи буде цієї стратегії достатньо, щоб схилити Кремль до серйозних переговорів.

Посилення кампанії глибоких ударів є останнім переосмисленням України своїх військових зусиль.

Україна відбила початкове вторгнення Росії завдяки патріотичному запалу добровольців. Пізніше президент Володимир Зеленський невпинно лобіював надання Заходом важкого озброєння для утримання позицій.

Зараз удари на великі відстані мають на меті змусити Росію піти на укладення миру, завдавши шкоди її і без того напруженій економіці та спонукавши в основному умиротворену російську громадськість почати агітувати проти війни.

Зеленський називає цю кампанію "санкціями на великі відстані" або "санкціями з використанням дронів", позиціонуючи її як посилення економічного тиску.

До повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, вважають у WP, Україна мала нерозвинену технологічну культуру. Серед помітних успіхів можна відзначити компанію Ring, що виробляє відеодомофони, яку придбала Amazon. Коли Росія вторглася, інженери перейшли на виробництво дронів.

Цього літа українська компанія представила крилату ракету з заявленою дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів "Фламінго". "Нептун" – це протикорабельна ракета, пристосована для ураження наземних цілей. Зеленський нещодавно заявив, що обидві ракети вже використовувалися для ударів по території Росії.

Дрони "Furious" і "Бобер" зроблені з пластику, волокна, пінопласту та картону. Хоча вони відносно невеликі, вони можуть пролетіти близько тисячі кілометрів – достатньо далеко, щоб вразити Москву, якщо їм вдасться прорвати російську протиповітряну оборону.

Україна заявляє про все більшу залежність від зброї вітчизняного виробництва для завдання ударів по Росії. Але Україна також веде переговори зі США про придбання ракет Tomahawk, які можуть стати ще одним видом зброї великої дальності в цій кампанії.

Під час типових нічних перестрілок російські військові запускають на Україну набагато більше дронів і ракет, ніж українські військові на Росію.

Але українські чиновники заявляють, що якщо їхні удари зможуть завдати достатньої шкоди і хаосу, вони зможуть в кінцевому підсумку домовитися про обмін: Київ припинить атаки, якщо Москва зробить те саме.

Протягом війни Україна здійснила багато ударів по російських військових об'єктах, таких як склади боєприпасів і логістичні центри. А зараз зосереджується на нафтопереробних заводах, які є особливо цінними цілями, що чинять тиск як на економіку, так і на моральний дух.

Кілька регіонів зіткнулися з дефіцитом палива, що змусило багатьох росіян стояти в чергах, щоб заправити свої автомобілі. А коли нафтопереробні заводи піддаються атакам, їхні легкозаймисті рідини спалахують так, що це видно за багато кілометрів.

Україна заявила, що хоче всіма можливими способами продемонструвати США, що вона виконує вимоги президента Трампа в переговорах про укладення миру, зокрема надаючи американським компаніям пріоритет у потенційних післявоєнних угодах про видобуток корисних копалин.

Київ позиціонує удари по Росії як підтримку мирної ініціативи Трампа, прагнучи показати, що Україна має достатню військову потужність, щоб змусити Москву двічі подумати, чи продовжувати бойові дії.

Трамп заявив, що підтримує удари. У серпні він написав у соціальних мережах, що "дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника". Далі він розкритикував адміністрацію Байдена за обмеження можливостей України завдавати удари по території Росії.

Зеленський зустрінеться з Трампом

фото: Getty Images

Президент Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі в п'ятницю, продовжуючи демонструвати намір зміцнити відносини з Україною після місяців тиску на країну з метою змусити її піти на поступки у війні з Росією, пише Politico.

Високопоставлений український чиновник, який має пряму інформацію про це, підтвердив виданню, що зустріч відбудеться.

І це сталося на наступний день після того, як Трамп і Зеленський під час телефонної розмови обговорили можливість придбання Києвом ракет Tomahawk для потужнішого удару по Росії. Це ідея, яку президент раніше відкидав, побоюючись подальшої ескалації конфлікту, що триває вже три з половиною роки.

Відносини між ними значно потеплішали після холодної конфронтації в Овальному кабінеті в лютому, під час якої Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс публічно розкритикували Зеленського за те, що, на їхню думку, він не висловив належної вдячності США за підтримку України.

З того часу Трамп відмовився від своєї стратегії потурання Путіну, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. У вересні він заявив у дописі в Truth Social, що Україна може відвоювати свою територію, назвавши Росію "паперовим тигром". Також у вересні Трамп вперше назвав Росію "агресором" у війні.

У недільному інтерв'ю Fox News Зеленський зазначив, що успіх Трампа в переговорах про перемир'я в Газі дав йому ще більшу впевненість у тому, що між Росією та Україною можна досягти миру.