Україна розкрила масштабну корупційну схему на оборонних закупівлях, а помічник Трампа звинувачує Індію у фінансуванні війни РФ. Акценти світових ЗМІ 4 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 4 серпня.

Українські антикорупційні органи викрили корупційну схему, пов'язану із закупівлею військового обладнання

Багато міжнародних видань цих вихідних концентрували свою увагу на масштабному викритті корупції на закупівлі дронів та РЕБ-систем.

Як цікаво наголосили у виданні Politico, трапилось це лише через два дні після того, як парламент відновив їхню незалежність після масових протестів і тиску з боку Брюсселя.

"Ця інформація була оприлюднена антикорупційними органами після того, як українське керівництво спробувало підпорядкувати нагляд за цими органами політично призначеному генеральному прокурору України. У четвер Зеленський підписав закон, який відновив незалежність цих органів", – пишуть у виданні.

Водночас у CNN підкреслили, що Зеленський, який має широкі повноваження президента в умовах війни та все ще користується широкою підтримкою українців, був змушений піти на рідкісний політичний поворот, коли його спроба поставити НАБУ і САП під контроль генерального прокурора викликала перші загальнонаціональні протести під час війни. Відтак згодом він заявив, що почув гнів народу, і подав законопроєкт про відновлення колишньої незалежності цих органів, який був прийнятий парламентом у четвер.

Також там додають, що європейські союзники України схвалили цей крок, висловивши занепокоєння з приводу початкового позбавлення агентств їхнього статусу.

"Високопоставлені європейські чиновники заявили Зеленському, що Україна ставить під загрозу своє прагнення до членства в Європейському Союзі, обмежуючи повноваження своїх антикорупційних органів", – вказали у CNN.

Стівен Міллер звинуватив Індію в фактичному фінансуванні війни Росії в Україні

У неділю один із найближчих помічників президента Дональда Трампа звинуватив Індію в фактичному фінансуванні війни Росії в Україні шляхом закупівлі нафти у Москви, після того, як американський лідер посилив тиск на Нью-Делі з метою припинення купівлі російської нафти.

Стівен Міллер, фото: Вікіпедія

"Він (Трамп) дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну шляхом закупівлі нафти у Росії", – цитують заяву заступника глави адміністрації Білого дому Стівена Міллера у Reuters.

Видання стверджує, що критика Міллера була однією з найжорсткіших з боку адміністрації Трампа щодо одного з основних партнерів США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія практично нарівні з Китаєм закуповує російську нафту. Це вражаючий факт", – сказав Міллер в ефірі програми "Sunday Morning Futures" на каналі Fox News.

Що ж до відповіді, то, на жаль, джерела Reuters в індійському уряді повідомили у суботу, що Нью-Делі продовжуватиме купувати нафту у Москви, попри погрози США.

До того ж у виданні нагадують, що у п'ятницю набув чинності 25-відсотковий митний тариф на індійські товари внаслідок закупівлі Індією військового обладнання та енергоносіїв у Росії. Трамп також погрожує ввести 100-відсоткові мита на імпорт до США з країн, які купують російську нафту, якщо Москва не укладе важливу мирну угоду з Україною.