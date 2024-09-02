Україна здійснила одну з наймасштабніших атак БПЛА на РФ, а росіяни обіцяють внести зміни у свою ядерну доктрину. Акценти світових ЗМІ 2 вересня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 2 вересня.

Україна здійснила одну з наймасштабніших атак БПЛА на РФ

На вихідних Україна здійснила одну з найбільших в історії атак безпілотників на Росію, вразивши нафтопереробний завод і електростанцію в глибині країни, пише CNN.

На коротких відеозаписах видно шлейфи диму, що піднімаються над цілями в Москві і сусідній Тверській області. Міністерство оборони Росії визнало масштаб української атаки, але применшило її ефективність, заявивши в неділю, що 158 українських БПЛА (безпілотних літальних апаратів) "були знищені і перехоплені черговими засобами протиповітряної оборони" протягом ночі в 15 регіонах, в тому числі над столицею.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в районі Московського нафтопереробного заводу було збито два безпілотники. Про жертви не повідомляється, але другий збитий безпілотник пошкодив технічну будівлю на заводі і спричинив пожежу, яка, за словами мера, була локалізована і не вплинула на роботу заводу. А губернатор Тверської області Ігор Руденя повідомив у соціальних мережах, що пожежу, спричинену атакою безпілотника на Конаковський район, загасили, і що газо- та електропостачання району працює в штатному режимі.

Ці удари українських безпілотників стали наступними після низки інших того тиждень, зокрема після удару минулого четверга, який призвів до загоряння нафтосховищ на нафтопереробному заводі в Ростовській області Росії, зауважує CNN, посилаючись на офіційні українські та російські джерела.

Володимир Зеленський заявив, що нещодавні атаки безпілотників у глибині Росії були виправдані неодноразовими атаками Москви на Україну.

"Лише за минулий тиждень Росія випустила проти нашого народу понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіабомб і 400 ударних БПЛА різних типів", – наголосив Зеленський.

Тим часом у Харкові щонайменше 41 людина отримала поранення в результаті російської атаки на цивільну інфраструктуру.

"Росія знову тероризує Харків, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та самому місту", – сказав Зеленський на X, закликавши союзників "надати Україні все необхідне для самозахисту".

З моменту свого вторгнення Росія неодноразово атакувала енергетичну інфраструктуру України за допомогою ракет і безпілотників.

Минулого тижня міністр оборони України Рустем Умеров повідомив CNN, що він представив адміністрації Байдена список цілей на території Росії, які Київ хоче вразити за допомогою американської зброї великої дальності, зокрема армійських тактичних ракетних систем (ATACMS).

"Ми пояснили, які можливості нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять, тож я сподіваюся, що нас почули", – сказав Умеров в інтерв'ю CNN.

Аналіз, проведений минулого місяця вашингтонським аналітичним центром, Інститутом вивчення війни (ISW), підтвердив твердження України про те, що в межах досяжності ATACMS є високоцінні цілі на території Росії.

ISW повідомив, що ідентифікував 233 російські цілі – "великі військові бази, станції зв'язку, логістичні центри, ремонтні підприємства, склади пального, склади боєприпасів і постійні штаби" – в зоні досяжності ATACMS, які є нерухомими об'єктами, тобто Москва не може перемістити їх з небезпечного місця.

В той час, як Україна наполягає на тому, щоб США зняли обмеження на ATACMS, вона розробляє нову вітчизняну зброю більшої дальності. Минулого місяця Зеленський оголосив, що його країна має новий безпілотник з реактивним двигуном, який може завдавати ударів вглиб Росії, пише CNN про "Паляницю".

Український президент сказав, що не буде надавати більше конкретних деталей про "Паляницю". Але він привітав "далекобійність" нової зброї, натякнувши, що вона може перевершити радіус дії нинішнього українського парку безпілотників, який становить 1 500 км.

Росія обіцяє внести зміни у свою ядерну доктрину

Фото: gettyimages

Росія внесе зміни до своєї доктрини про застосування ядерної зброї у відповідь на те, що вона вважає ескалацією Заходу у війні в Україні, повідомляє The Guardian із посиланням на російські державні ЗМІ та заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова.

Чинна ядерна доктрина, викладена в указі Путіна 2020 року, говорить про те, що Росія може застосувати ядерну зброю у випадку ядерного нападу ворога або звичайного нападу, який загрожує існуванню держави.

Тим часом дехто із російських військових аналітиків закликав Путіна знизити поріг застосування ядерної зброї, щоб, мовляв, "протверезити" ворогів Росії на Заході.

Як зауважує видання, коментарі Рябкова в неділю стали найчіткішою заявою про те, що зміни дійсно будуть зроблені.

"Робота перебуває на фінальній стадії, і є чіткий намір внести корективи", – сказав Рябков. За його словами, рішення було "пов'язане з ескалаційним курсом наших західних супротивників" у зв'язку з конфліктом в Україні.

Як додає Reuters, Москва звинувачує Захід у використанні України як маріонетки для ведення війни проти неї з метою завдати Росії «стратегічної поразки» і розвалити її на частини.