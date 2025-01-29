Здатність Орбана до дестабілізації ЄС перебільшена, а багато організацій в Україні припиняють роботу після зупинки допомоги Трампом. Акценти світових ЗМІ 29 січня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 28 січня.

Здатність Орбана до дезорганізації ЄС перебільшена

Віктор Орбан, Фото: Getty Images

Економічні труднощі, з якими стикається угорський лідер, ще більше підірвуть його здатність перехопити порядок денний ЄС, пише Politico.

Одне з найбільших занепокоєнь серед європейських лідерів сьогодні полягає в тому, що повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому посилить популістів у ЄС.

Багато хто вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - найбільший дестабілізатор блоку - буде головним бенефіціаром другого терміну Трампа, і що він може стати найважливішим інструментом президента США для розколу блоку зсередини.

У Politico зауважують, що у 2025 році Орбан і надалі використовуватиме своє право вето для підриву політики ЄС щодо України, об'єднаної позиції блоку проти Росії та запровадження тарифів у відповідь проти Трампа. Це може навіть завадити ЄС генерувати фінансові ресурси, необхідні зараз, коли прихильність Америки до його безпеки вже не здається залізною. Минулого тижня він вже погрожував скасувати санкції проти Росії, хоча його погрози були нетривалими.

Проте часто не враховується той факт, що угорський лідер зараз переживає найскладніший рік у себе вдома з моменту свого приходу до влади у 2010 році. І його здатність скористатися перевагами президентства Трампа може бути перебільшеною.

Хоча ні Орбан, ні його найближчі міністри не демонструють цього публічно, угорський лідер вкрай стурбований подальшим зростанням популярності опозиційного лідера Петера Мадяра та його партії. Останнє достовірне опитування, проведене в листопаді, показало, що вона має від 35 до 45% підтримки серед виборців, які визначилися з вибором, що приблизно на 4-6% випереджає партію Орбана.

Тим часом у рамках бюджету на 2025 рік уряд планує збільшити субсидії для малих і середніх підприємств, посилити підтримку та податкові пільги для сімей, обмежити іпотечні кредити та безвідсоткові позики для молодих людей, які вже працюють. Всі ці заходи покликані завоювати серця і уми людей віком до 40 років – демографічної групи, де підтримка "Фідесу" особливо слабка. Однак такі політичні кроки мають свою ціну, і зараз економіка Угорщини переживає не найкращі часи.

У своїй публічній риториці Орбан продовжує звинувачувати війну в Україні у зниженні поточного попиту в ЄС, що призвело до економічної стагнації в Угорщині. Разом із тим він вважає, що повернення Трампа в Білий дім стане каталізатором глобального економічного зростання, значною мірою тому, що президент США швидко припинить військові дії в Україні. І він очікує, що отримане в результаті скорочення військових витрат буде перенаправлене на споживання – сценарій, який ігнорує погрозу Трампа підвищити тарифи на американський імпорт з ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини також робить ставку на численні інвестиції в автомобільний сектор, зокрема, на китайські заводи з виробництва акумуляторів для електромобілів, які запрацюють у 2025 році і стануть рушійною силою для збільшення експорту. Однак більшість незалежних аналітиків менш оптимістичні, наприклад Європейська комісія прогнозує зростання у 2025 році на рівні від 2 до 2,5%.

Попри те, що Угорщина нарешті отримала схвалення Єврокомісії щодо свого чотирирічного фінансового плану, все це викликає занепокоєння щодо здатності Угорщини досягти цільового показника бюджетного дефіциту в 3,7% ВВП на цей рік.

Якщо не вдасться досягти прориву в переговорах про фінансування з ЄС, що затихли, а уряд щойно втратив 1 мільярд євро з фондів згуртованості на початку року, дефіцит бюджету у 2015 році, ймовірно, наблизиться до 4-4,5%, і ЄС обережно використовує цю ситуацію, утримуючи кошти.

Реальність така, вважають у виданні, що економічні труднощі, з якими зіштовхнувся Орбан, ще більше підірвуть його здатність перехопити, не кажучи вже про те, щоб керувати порядком денним ЄС як провідного популістського лідера блоку.

Багато організацій в Україні припиняють роботу після зупинки допомоги Трампом

Розпорядження адміністрації Трампа спричинили кризу в гуманітарних організаціях в Україні, які значною мірою залежать від такої допомоги, пише The New York Time.

Через тиждень після того, як адміністрація Трампа несподівано наказала повністю припинити американську зовнішню допомогу для розвитку, ефект вже відчувається в охопленій війною Україні. Кілька гуманітарних організацій заявили, що були змушені призупинити свою діяльність, зокрема допомогу ветеранам війни та внутрішньо переміщеним особам.

Сполучені Штати, найбільше джерело допомоги Україні, надали понад 37 мільярдів доларів гуманітарної допомоги, допомоги в цілях розвитку та прямої бюджетної підтримки з початку війни майже три роки тому через своє Агентство з міжнародного розвитку, також відоме як USAID.

Засновник і виконавчий директор організації "Надія України" Юрій Боєчко, яка співпрацює з українськими групами, що фінансуються США, для постачання дров мешканцям прифронтової зони, сказав, що припинення фінансування матиме негайні наслідки. За його словами, поставки припиняться раптово, і люди залишаться сам на сам посеред зими.

"Вони відчують наслідки цього вже наступного тижня, – сказав він. – Це просто надзвичайно шкідливо, тому що у вас мільйони людей у прифронтових районах біля Херсона та Харкова, які живуть без світла протягом тривалого часу. Для них дрова були єдиним джерелом тепла і способом приготування їжі".

Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні заявив, що попросив уряд надати звіт про призупинені програми, які підтримуються США.

Голова Ветеран Хаб Івона Костина, організації, яка підтримує ветеранів та їхні сім'ї, розповіла, що організація вже зупинила дві великі програми: одну, яка співпрацює з українськими роботодавцями щодо політики працевлаштування ветеранів, та іншу, яка забезпечує простір для ветеранів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, що спричинило, за деякими оцінками, найбільшу кризу біженців у Європі з часів Другої світової війни, європейські країни взяли на себе основний тягар прийняття біженців, які втекли з України. Сполучені Штати, зі свого боку, допомогли обмежити потік біженців, фінансуючи гуманітарні програми допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Представник Державного департаменту США у Вашингтоні підтвердив The New York Times, що всі програми і гранти без винятку, схвалені держсекретарем, були призупинені на 90 днів, поки триває перевірка. У заяві Державного департаменту США йдеться про те, що заморожування допомоги виправдане необхідністю "переорієнтуватися на американські національні інтереси" і що він більше не буде "сліпо роздавати гроші без жодної віддачі для американського народу".

Американські чиновники в посольстві США в Україні попросили про винятки, щоб зберегти допомогу для країни, за словами Ярослава Юрчишина, українського депутата. Першою про це повідомила газета Financial Times. В інтерв'ю Юрчишин сказав, що дискусії про надання винятків для української допомоги тривають.

Він висловив занепокоєння тим, що програми, які надають невідкладну продовольчу допомогу, будуть змушені призупинити свою діяльність, навіть попри те, що в усьому світі вони були звільнені від цих розпоряджень.

Агентство з надання допомоги профінансувало ремонт систем водопостачання та ремонт шкіл, пошкоджених російськими артилерійськими обстрілами.

Наразі, однак, більша частина допомоги, схоже, призупинена.

Керівник української партнерської групи, який говорив на умовах анонімності через побоювання помсти, заявив, що директива змусить його негайно звільнити майже 100 співробітників і не виплачувати їм заробітну плату, яка має бути виплачена до кінця місяця.

Керівник окремої української організації, який говорив на умовах анонімності через делікатність ситуації, повідомив, що його попросили призупинити розробку нових проєктів і переглянути портфоліо таким чином, щоб виключити з нього діяльність, пов'язану з гендерними питаннями або правами геїв.

В Україні також є багато медіа-проектів, які виживають за допомогою грантів, що дозволяє їм залишатися незалежними. Десятки медійних організацій в Україні зараз звертаються за підтримкою.

Засновник видання Ukrainer, яке публікує статті про Україну іноземними мовами, Богдан Логвиненко каже, що не очікує, що фінансування з боку США відновиться після завершення 90-денного аудиту.

"Наш єдиний шанс – це ми самі", – підкреслює він, звертаючись до громадськості з проханням про пожертви.

Більшість опитаних груп висловили зростаюче занепокоєння.