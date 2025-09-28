Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Зеленський заявив про підготовку "мегаугоди" зі США щодо зброї, а Лавров обіцяє Заходу відповідь на "будь-яку агресію" проти РФ. Акценти світових ЗМІ 28 вересня
Огляд

Зеленський заявив про підготовку "мегаугоди" зі США щодо зброї, а Лавров обіцяє Заходу відповідь на "будь-яку агресію" проти РФ. Акценти світових ЗМІ 28 вересня

Андріана Стахів
28 вересня, 2025 неділя
13:09
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – заява Зеленського про підготовку "мегаугоди" щодо закупівлі зброї у США, а також обіцянка Лаврова Заходу відповідати на "будь-яку агресію" проти РФ

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 28 вересня.

Зеленський заявив про підготовку "мегаугоди" зі США щодо зброї

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський, фото: gettyimages

За даними ЗМІ, вартість обговорюваного пакету оцінюється в 90 мільярдів доларів, пише Politico.

Зеленський сказав, що Україна надала президенту США Дональду Трампу детальні специфікації своїх військових потреб, включаючи запити на системи зброї дальньої дії.

"Ми обговорили і домовилися про основні пункти з президентом. Зараз ми переходимо до практичної реалізації", – пояснив український президент.

За словами Зеленського, українські чиновники відвідають США в кінці цього місяця або в жовтні для проведення технічних переговорів щодо закупівлі зброї та окремої угоди про виробництво дронів. Він також зазначив, що поділився з президентом США "певним баченням того, що можна зробити" у відповідь на дії Росії у війні проти України.

"Що стосується того, чого Україна хоче від Сполучених Штатів Америки, то все це є. Ми передали президенту США запит, що містить деталі та ілюстрації того, чого хоче Україна, – зауважив Володимир Зеленський, і додав: – Але ми готові до окремих угод, щодо окремих видів озброєння, включно із системами дальньої дії. Я не можу надати більше деталей".

Він також попередив, що Путін не припинить свою агресію проти України, про що свідчить тестування Москвою європейських систем протиповітряної оборони під час нещодавніх вторгнень у кілька країн НАТО.

"Путін не буде чекати, щоб закінчити свою війну в Україні. Він відкриє якийсь інший напрямок. Ніхто не знає, де", – наголосив Зеленський.

Лавров обіцяє Заходу відповідь на "будь-яку агресію" проти РФ

Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)

фото: YouTube

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив Заходу, що будь-яка агресія проти Москви зустріне "рішучу відповідь", застерігши від спроб збивати літаки в російському повітряному просторі та звинувативши Німеччину в мілітаристській риториці, пише Reuters.

У той час як Росія веде війну в Україні, напруга на східному фланзі НАТО останніми тижнями зросла: Естонія заявила, що Москва відправила три винищувачі в її повітряний простір, а військові літаки НАТО збили російські безпілотники над Польщею.

"Будь-яка агресія проти моєї країни зустріне рішучу відповідь. У цьому не повинно бути сумнівів серед тих членів НАТО та ЄС, які ... заявляють своїм виборцям, що війна з Росією є неминучою", – заявив він на Генеральній Асамблеї ООН.

Хвиля порушень повітряного простору, пов'язаних з Росією, збентежила країни Східної Європи, де Росія вважається найбільшою загрозою з часів закінчення холодної війни. Надії на швидке закінчення війни Москви в Україні потьмяніли.

Президент США Дональд Трамп заявив цього тижня, що він підтримує ідею збивати російські літаки, відкриває нову вкладку, які порушують повітряний простір НАТО, що є частиною риторичної зміни, в рамках якої він висміяв військові дії Росії в Україні і назвав її паперовим тигром. Лавров відкинув останні зауваження Трампа під час пресконференції, що відбулася після його виступу на Генеральній Асамблеї, але виступив із попередженням про будь-які дії проти літаків всередині Росії.

"Якщо будуть спроби збити будь-який літаючий об'єкт, будь-який об'єкт... у нашому повітряному просторі, то я думаю, що люди дуже пошкодують про таке грубе порушення нашої територіальної цілісності та суверенітету", – сказав він.

Він заявив на Генеральній Асамблеї ООН, що Росія ніколи не націлювала дрони чи ракети на країни ЄС або НАТО і не планує робити цього в майбутньому. І додав, що тільки "політично сліпі" можуть очікувати, що Україна одного дня поверне собі кордони, які вона мала до вторгнення Росії в лютому 2022 року, що є непрямою відповіддю на твердження Трампа про те, що Київ може відвоювати всі окуповані Росією території.

Лавров також згадав німецького канцлера Фрідріха Мерца, назвавши його висловлювання "мілітаристською риторикою", і сказав, що Москва стурбована заявами політиків у столицях країн ЄС і НАТО про наближення Третьої світової війни як "ймовірного сценарію".

Попри критику НАТО та Європейського Союзу, Лавров чітко дав зрозуміти, що Москва все ще сподівається на "відвертий діалог" зі США за президентства Трампа, попри нещодавню зміну позиції американського президента.

За його словами, США та Росія проведуть третій раунд переговорів у найближчі місяці з метою поліпшення роботи посольств обох країн, яка була суттєво обмежена десятиліттям взаємних дипломатичних висилок та інших заборон.

Попри обережний тон щодо Трампа, Лавров висловив занепокоєння з приводу нарощування військово-морських сил США та військових дій у міжнародних водах навколо Венесуели з метою боротьби з наркокартелями, назвавши ситуацію "дуже серйозною".

