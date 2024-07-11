Проєкт "Зоряні війни": Південна Корея розгорне лазерну зброю для збиття дронів КНДР

Про це заявила Агенція із закупівель озброєнь країни (DAPA), пише Reuters.

Свою лазерну програму Південна Корея назвало "проєктом "Зоряні війни".

Зброя розроблена південнокорейськими військовими спільно з аерокосмічною промисловою компанією Hanwha Aerospace. Зазначається, що вона є ефективною та дешевою (вартість одного пострілу становить 1,45 долара США), і водночас тихою і непомітною.

"Наша країна стане першою у світі, хто розгортає та використовує лазерну зброю, і можливості реагування наших військових на провокації Північної Кореї із використанням безпілотників надалі будуть посилені", - йдеться у заяві Агенція.

У DAPA зазначили, що лазерна зброя збиває безпілотники, спалюючи променями світла двигуни або інше електричне обладнання дронів протягом 10-20 секунд.