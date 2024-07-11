Проєкт "Зоряні війни": Південна Корея розгорне лазерну зброю для збиття дронів КНДР
Південна Корея цьогоріч розгорне лазерну зброю для збивання північнокорейських безпілотників. Вона стане першою країною, яка використовуватиме таку зброю у військових цілях
Про це заявила Агенція із закупівель озброєнь країни (DAPA), пише Reuters.
Свою лазерну програму Південна Корея назвало "проєктом "Зоряні війни".
Зброя розроблена південнокорейськими військовими спільно з аерокосмічною промисловою компанією Hanwha Aerospace. Зазначається, що вона є ефективною та дешевою (вартість одного пострілу становить 1,45 долара США), і водночас тихою і непомітною.
"Наша країна стане першою у світі, хто розгортає та використовує лазерну зброю, і можливості реагування наших військових на провокації Північної Кореї із використанням безпілотників надалі будуть посилені", - йдеться у заяві Агенція.
У DAPA зазначили, що лазерна зброя збиває безпілотники, спалюючи променями світла двигуни або інше електричне обладнання дронів протягом 10-20 секунд.
- Південнокорейські військові 1 липня заявили, що Північна Корея здійснила запуск двох балістичних ракет, але один з них, ймовірно, пройшов невдало.
- 26 червня Північна Корея випустила балістичну ракету, яка вийшла з ладу під час польоту невдовзі після старту. США та союзники занепокоєні спробою продемонструвати силу після того, як КНДР уклала військову угоду з Росією.
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