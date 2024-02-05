"Проголосує лише дурень": Трамп розкритикував угоду про кордон, яка передбачає додаткове фінансування для України
Експрезидент США Дональд Трамп розкритикував компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті, яка містить додаткові кошти на допомогу Україні, й закликав не голосувати за неї
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
Трамп наголошує, що "лише дурень чи лівий радикальний демократ проголосував би за цей жахливий законопроєкт про кордон".
Він вважає, що кордон має бути закритий прямо зараз.
"Цей законопроєкт є чудовим подарунком для демократів і передсмертним бажанням для Республіканської партії...Не будьте ТУПИМИ!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію", – написав Трамп.
Трамп заявляє, що законопроєкт "не має бути пов’язаний з іноземною допомогою в будь-якому вигляді".
- Адміністрація президента США Джо Байдена спільно з двопартійною групою сенаторів досягли угоди щодо кордонів на суму 118,2 млрд доларів, яка включає допомогу Україні та Ізраїлю. За словами посла України в США Оксани Маркарової, у Штатах за законопроєкт можуть проголосувати 7 лютого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.57Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе