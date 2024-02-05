"Проголосує лише дурень": Трамп розкритикував угоду про кордон, яка передбачає додаткове фінансування для України

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп наголошує, що "лише дурень чи лівий радикальний демократ проголосував би за цей жахливий законопроєкт про кордон".

Він вважає, що кордон має бути закритий прямо зараз.

"Цей законопроєкт є чудовим подарунком для демократів і передсмертним бажанням для Республіканської партії...Не будьте ТУПИМИ!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію", – написав Трамп.

Трамп заявляє, що законопроєкт "не має бути пов’язаний з іноземною допомогою в будь-якому вигляді".

