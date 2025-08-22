Пропаганда РФ стала офіційним наративом Будапешту, - депутатка парламенту Угорщини Чех

Про це сказала членкиня національної асамблеї Угорщини Каталіна Чех в ефірі Slawa TV, який показували на телеканалі Еспресо.

Вона розповіла про російську пропаганду в Угорщині.

"Вона дуже потужна. І це не така класична форма російської пропаганди. У нас немає Спутніка, Russia Today і інших каналів. Але якщо ми говоримо з угорськими громадськими телекомпаніями - можна почути, власне, в ефірі ті самі наративи, які йдуть із Кремля. В Будапешті ви можете побачити білборди з якимись карикатурами на Зеленського. Російська пропаганда вже стала офіційним наративом Будапешту", - сказала Чех.

Депутатка розповіла, що, оскільки прем'єр Віктор Орбан зруйнував всі вільні медіа - саме це зараз представляється в офіційних новинах для великої частини угорців.

"Тобто людям просто не дається доступ до правди. І це надзвичайно небезпечно для нашого майбутнього. Звісно, все більше людей усвідомлюють, що власне поширюється брехня. І маю навіть зізнатися, що я говорила коли біженці до нас приїхали після початку війни, ми їх прийняли, ми розмовляли з цими людьми. І тому я думаю, що ми країна дуже таких добросердечних людей, але наш уряд власне використовує свою владу неналежно, тому що вони повести нас тим курсом, який не відповідає нам як народові", - підсумувала вона.