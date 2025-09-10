"Провокація України, аби втягнути НАТО у війну": РФ поширює фейки після атаки дронів на Польщу

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"РФ намагається зняти з себе відповідальність за заліт російських дронів на територію Польщі", – заявляє ЦПД.

Так, пропаганда Кремля поширює повідомлення, у яких називає інцидент "свідомою провокацією України та частини європейських еліт", аби втягнути НАТО у пряму конфронтацію з Росією.

Водночас окупанти кажуть, що російські дрони нібито скерувала Україна на Польщу засобами РЕБ.

"Подібні заяви не відповідають дійсності та є типовим прийомом російської пропаганди, яким вона намагається виправдовувати всі свої злочини проти цивільного населення України", – наголошує Центр.