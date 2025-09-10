"Провокація України, аби втягнути НАТО у війну": РФ поширює фейки після атаки дронів на Польщу
Російські пропагандисти розпочали дезінформаційну кампанію на тлі порушення дронами РФ повітряного простору Польщі. Москва каже, що інцидент нібито спровокував Київ
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"РФ намагається зняти з себе відповідальність за заліт російських дронів на територію Польщі", – заявляє ЦПД.
Так, пропаганда Кремля поширює повідомлення, у яких називає інцидент "свідомою провокацією України та частини європейських еліт", аби втягнути НАТО у пряму конфронтацію з Росією.
Водночас окупанти кажуть, що російські дрони нібито скерувала Україна на Польщу засобами РЕБ.
"Подібні заяви не відповідають дійсності та є типовим прийомом російської пропаганди, яким вона намагається виправдовувати всі свої злочини проти цивільного населення України", – наголошує Центр.
- Оперативне командування Збройних Сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну: російські дрони порушили повітряний простір країни. Нині триває пошук місць, де впали збиті БПЛА.
- Унаслідок російської атаки вночі 10 вересня у селі Люблінського воєводства в Польщі уламки БПЛА впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
