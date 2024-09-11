"P.S. Ми не їмо котів і собак": у МЗС Німеччини відповіли на критику енергетичної політики ФРН з боку Трампа
Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на критику енергетичної політики ФРН від кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Водночас відомство висміяло його неправдиві слова про те, що мігранти нібито їдять домашніх тварин
Відповідний пост німецьке МЗС опублікувало у соцмережі X.
"Енергетична система Німеччини повністю функціонує"
Публікація німецького МЗС стала реакцією на закид Трампа, який згадав цю країну під час дебатів, навівши її як приклад неефективного використання відновлювальних джерел енергії.
"Подобається вам це чи ні: енергетична система Німеччини повністю функціонує, і понад 50 відсотків енергії виробляється з відновлюваних джерел. І ми закриваємо, а не будуємо вугільні та атомні електростанції. Ми відмовимося від вугілля найпізніше до 2038 року. P.S.: Ми також не їмо котів і собак ", - написали в німецькому МЗС.
Що саме говорив Трамп про відновлювальні джерела енергетики й мігрантів
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп під час теледебатів зі своєю опоненткою-демократкою Камалою Гарріс заявив, що численні іммігранти з Гаїті у Спрингфілді нібито крадуть домашніх тварин місцевих жителів або забирають диких тварин з парків, аби з'їсти.
"У Спрингфілді вони їдять собак – люди, які приїхали, – вони їдять кішок. Вони їдять домашніх тварин місцевих жителів", – сказав Трамп.
Також він розкритикував прагнення Гарріс перевести США на різноманітнішу та стійкішу мережу джерел енергії. Республіканець заявив, мовляв, це вже намагалася зробити Німеччина, втім так і не змогла відмовитися від викопного палива.
- Кандидати у президенти США - демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп провели 11 вересня перші дебати. Телеканал "Еспресо" демонстрував дебати наживо.
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