Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 червня у світі з'явились фейк та маніпуляція.

Маніпуляція: Американське видання The National Interest написало: "З'явилась інформація, що Байден дозволив Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях на території Росії. Хто знає, що буде далі? Чи можемо ми виключити українську ескалацію, що призведе до конфлікту з ядерною державою? Росія вже виглядає готовою розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі і раніше погрожувала застосувати ядерну зброю в конфлікті".

Спростування: Такі заяви підживлюють російський пропагандистський наратив у рамках ядерного шантажу Кремля. Україна, яка роками потерпає від щоденних терористичних обстрілів з боку Росії, має право на превентивні удари по російських військових об'єктах.

Дезінформація: Ексаналітик ЦРУ Ларрі Джонсон в інтерв'ю американському колумністу Ендрю Наполітано заявив: "Джордж Буш-молодший несе відповідальність за загиблих іракців і афганців, а потім і Барак Обама. Ми говоримо про сотні тисяч цивільних осіб, які загинули через їхні рішення. Немає такої кількості жертв від дій росіян, від дій Володимира Путіна. Це просто реальність. Володимир Путін і Росія протягом останнього часу не вторгалися в інші країни, а Сполучені Штати вторгалися".

Спростування: Це відверта брехня. Лише за останні кілька десятиліть Росія вторглася в Грузію та Україну, що призвело до сотень тисяч смертей. Крім того, порівняння російських терористичних дій з американськими військовими операціями є класичною тактикою російської пропаганди, спрямованою на применшення російської агресії та відбілювання репутації Росії.