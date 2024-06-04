"Путін і РФ, на відміну від США, не вторгалися в інші країни": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 4 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 4 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 4 червня у світі з'явились фейк та маніпуляція.
Маніпуляція: Американське видання The National Interest написало: "З'явилась інформація, що Байден дозволив Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях на території Росії. Хто знає, що буде далі? Чи можемо ми виключити українську ескалацію, що призведе до конфлікту з ядерною державою? Росія вже виглядає готовою розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі і раніше погрожувала застосувати ядерну зброю в конфлікті".
Спростування: Такі заяви підживлюють російський пропагандистський наратив у рамках ядерного шантажу Кремля. Україна, яка роками потерпає від щоденних терористичних обстрілів з боку Росії, має право на превентивні удари по російських військових об'єктах.
Дезінформація: Ексаналітик ЦРУ Ларрі Джонсон в інтерв'ю американському колумністу Ендрю Наполітано заявив: "Джордж Буш-молодший несе відповідальність за загиблих іракців і афганців, а потім і Барак Обама. Ми говоримо про сотні тисяч цивільних осіб, які загинули через їхні рішення. Немає такої кількості жертв від дій росіян, від дій Володимира Путіна. Це просто реальність. Володимир Путін і Росія протягом останнього часу не вторгалися в інші країни, а Сполучені Штати вторгалися".
Спростування: Це відверта брехня. Лише за останні кілька десятиліть Росія вторглася в Грузію та Україну, що призвело до сотень тисяч смертей. Крім того, порівняння російських терористичних дій з американськими військовими операціями є класичною тактикою російської пропаганди, спрямованою на применшення російської агресії та відбілювання репутації Росії.
- 30 травня стало відомо, що росіяни вигадали черговий фейк, нібито у Європейському суді з прав людини запустили процес проти України щодо тортур над російським військовополоненим.
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