"Проти України відкрили справу через тортури військовополоненого РФ": росіяни поширили чергову брехню

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Кремлівські пропагандисти пишуть про нібито процес "Резніков проти України" у ЄСПЛ щодо факту тортур російського військовополоненого Дениса Резнікова. Про це повідомляють посилаючись на заяву "правозахисниці" Ірини Віхоревої.

"Правда: сайт Європейського суду з прав людини не містить жодної згадки про "Дениса Резнікова". До того ж, у наведеному російськими пропагандистами документі Резніков дивним чином перетворився на "жінку", в той час, як в інших документах ЄСПЛ зазначається рід згідно з правилами транслітерації", - повідомляють у Центрі.

Також там наголошують, що поширений "документ" є фальшивкою, яку зліпили пропагандисти за допомогою графічних редакторів.