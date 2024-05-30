"Проти України відкрили справу через тортури військовополоненого РФ": росіяни поширили чергову брехню
Росіяни вигадали черговий фейк, нібито у Європейському суді з прав людини запустили процес проти України щодо тортур над російським військовополоненим
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Кремлівські пропагандисти пишуть про нібито процес "Резніков проти України" у ЄСПЛ щодо факту тортур російського військовополоненого Дениса Резнікова. Про це повідомляють посилаючись на заяву "правозахисниці" Ірини Віхоревої.
"Правда: сайт Європейського суду з прав людини не містить жодної згадки про "Дениса Резнікова". До того ж, у наведеному російськими пропагандистами документі Резніков дивним чином перетворився на "жінку", в той час, як в інших документах ЄСПЛ зазначається рід згідно з правилами транслітерації", - повідомляють у Центрі.
Також там наголошують, що поширений "документ" є фальшивкою, яку зліпили пропагандисти за допомогою графічних редакторів.
- 24 травня стало відомо, що російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про те, що президент України нібито відмовився повертати в Україну сотні полонених бійців.
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