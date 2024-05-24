"Зеленський відмовився повертати в Україну сотні полонених солдат ЗСУ": РФ поширює черговий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Київ вже чотири місяці відмовляється обмінювати 500 українських військовополонених. Зеленський відібрав тільки 38 "азовців", а всі інші Україні не потрібні", - такі тези поширюють ворожі канали.

У Центрі стратегічних комунікацій заявляють, що маніпуляції на темі військовополонених - це один з найцинічніших прийомів російських спецслужб і пропаганди.

Насправді Україна пам’ятає кожного захисника і докладає максимум зусиль, щоб всі полонені якомога швидше повернулися до дому. Влада України постійно наполягає на процедурі обміну за принципом "всіх на всіх".