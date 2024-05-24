"Зеленський відмовився повертати в Україну сотні полонених солдат ЗСУ": РФ поширює черговий фейк
Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про те, що президент України нібито відмовився повертати в Україну сотні полонених бійців
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Київ вже чотири місяці відмовляється обмінювати 500 українських військовополонених. Зеленський відібрав тільки 38 "азовців", а всі інші Україні не потрібні", - такі тези поширюють ворожі канали.
У Центрі стратегічних комунікацій заявляють, що маніпуляції на темі військовополонених - це один з найцинічніших прийомів російських спецслужб і пропаганди.
Насправді Україна пам’ятає кожного захисника і докладає максимум зусиль, щоб всі полонені якомога швидше повернулися до дому. Влада України постійно наполягає на процедурі обміну за принципом "всіх на всіх".
- Раніше президент Зеленський заявив, що обмін полоненими "всіх на всіх" можливий до закінчення війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.8 Купівля 39.8Продаж 40.3
- EUR Купівля 43.02Продаж 43.76
- Актуальне
- Важливе