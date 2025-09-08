"Путін на сьогоднішній момент перебуває у певній ейфорії": Денисенко про санкції проти РФ

Таку думку в етері Еспресо висловив керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.

"Путіну була потрібна не просто зустріч із Трампом, а не посваритися з ним та максимально затягнути час щодо посилення санкцій проти РФ. Зараз нічого не змінилося, тобто ключова задача – максимально відтягнути момент, коли санкції США почнуть більш серйозно бити по російській економіці. Путін на сьогоднішній момент перебуває у певній ейфорії, тому що вважає, що найближчим часом Сполучені Штати не зможуть суттєво ударити по економіці РФ та російських нафтогазових доходах", - прокоментував Вадим Денисенко.

На його думку, є висока доля ймовірності того, що Китай пообіцяв викуповувати надлишки тієї російської нафти, яка мала йти до Індії та яку Індія не зможе найближчим часом викуповувати.

"Путін буде тягнути час, щоб не вводили санкції. Маємо розуміти, що будь-які санкції Росія навчилася обходити, що, звичайно, удорожчує всі процеси, але це передбачає чотири місяці турбулентності для російської економіки. За аналогією з попередніми санкціями проти РФ - росіянам потрібно до чотирьох місяців, щоб адаптуватися до них. Насправді у Путіна на сьогодні точно немає цих чотирьох місяців, тому він намагається робити все від себе залежне, щоб не сваритися із Трампом та не доводити ситуацію до того, коли США можуть несподівано жорстко вступити у санкційну війну проти РФ", - резюмував аналітик.