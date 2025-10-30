Путін сам себе переграв: Рибачук про наказ Трампа щодо випробування ядерної зброї

Про це в ефірі Еспресо сказав голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.

"Дональд Трамп надав наказ негайно розпочати випробування своїх ядерних носіїв - усієї ядерної зброї. Це нечувано. Це означає, що Путін уже сам себе переграв. Це відповідь на спроби вчергове залякати випробуванням ядерної зброї, і наразі ставки максимально піднято. В цих перегонах у Путіна немає шансів. Це означає, що тиск продовжується," - зазначив Рибачук.

Голова ГО "Центр спільних дій" також додав, що сьогодні Трамп зустрівся з Сі Цзіньпіном. Для Китаю ядерна зброя - абсолютно неприйнятна річ. Китай, попри підтримку РФ, завжди на цьому наголошував.

"Зрозуміло, що людина (Путін, - ред.), яка хоче прожити 150 років, не буде свої ядерні ракети нікуди запускати. І тому вимальовується ситуація, де у Путіна не буде варіантів, попри те, що американська розвідка говорить, що немає жодних свідчень того, що він прагне миру. Так, він не прагне миру, але його можна змусити прагнути зупинки бойових дій," - наголосив Рибачук.

Американський лідер Дональд Трамп доручив Міністерству війни США негайно розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм.



