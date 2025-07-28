Путін серйозно прорахувався щодо Трампа, - сенатор Грем

Про це він написав у соцмережі X.

Грем зазначив, що повністю розуміє розчарування президента США Дональда Трампа щодо тривалих атак Росії на Україну, яке свідчить відсутність у російської сторони реального бажання сісти за стіл переговорів.

"Путін серйозно прорахувався щодо президента Трампа. Сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, незабаром заплатять за це належною ціною", - йдеться у повідомленні.

Грем запевнив, що американський Конгрес готовий допомогти Трампу в його зусиллях звести Росію та Україну за стіл переговорів.