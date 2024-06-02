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Радник Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на мирну угоду Байдена

2 червня, 2024 неділя
15:30
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

У суботу, 1 червня, старший радник прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що керівництво країни погодилося на мирну угоду Байдена, додавши, що ця пропозиція потребує доопрацювання

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Про це повідомляє The Times of Israel.

"Є ще багато деталей, які необхідно доопрацювати, і це стосується, зокрема, того, що не буде постійного припинення вогню, поки не будуть досягнуті всі наші цілі", - наголосив Офір Фальк.

За його словами, звернення Байдена було "політичною промовою з будь-яких причин".

Фальк також підкреслив, що Ізраїль не відмовляється від пропозиції, назвавши її "угодою, на яку ми погодилися; це не дуже хороша угода, але ми дуже хочемо, щоб заручники були звільнені - всі до одного".

Однак, підтверджуючи попередню заяву Нетаньягу, радник додав, що "умови Ізраїлю щодо припинення війни в Газі не змінилися: звільнення заручників і знищення ХАМАС, як терористичної організації, що здійснює геноцид".

  • Напередодні Байден представив нову пропозицію перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Хамас
Беньямін Нетаньягу
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