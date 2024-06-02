Радник Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на мирну угоду Байдена
У суботу, 1 червня, старший радник прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що керівництво країни погодилося на мирну угоду Байдена, додавши, що ця пропозиція потребує доопрацювання
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Є ще багато деталей, які необхідно доопрацювати, і це стосується, зокрема, того, що не буде постійного припинення вогню, поки не будуть досягнуті всі наші цілі", - наголосив Офір Фальк.
За його словами, звернення Байдена було "політичною промовою з будь-яких причин".
Фальк також підкреслив, що Ізраїль не відмовляється від пропозиції, назвавши її "угодою, на яку ми погодилися; це не дуже хороша угода, але ми дуже хочемо, щоб заручники були звільнені - всі до одного".
Однак, підтверджуючи попередню заяву Нетаньягу, радник додав, що "умови Ізраїлю щодо припинення війни в Газі не змінилися: звільнення заручників і знищення ХАМАС, як терористичної організації, що здійснює геноцид".
- Напередодні Байден представив нову пропозицію перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.
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