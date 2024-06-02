Радник Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль погодився на мирну угоду Байдена

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Є ще багато деталей, які необхідно доопрацювати, і це стосується, зокрема, того, що не буде постійного припинення вогню, поки не будуть досягнуті всі наші цілі", - наголосив Офір Фальк.

За його словами, звернення Байдена було "політичною промовою з будь-яких причин".

Фальк також підкреслив, що Ізраїль не відмовляється від пропозиції, назвавши її "угодою, на яку ми погодилися; це не дуже хороша угода, але ми дуже хочемо, щоб заручники були звільнені - всі до одного".

Однак, підтверджуючи попередню заяву Нетаньягу, радник додав, що "умови Ізраїлю щодо припинення війни в Газі не змінилися: звільнення заручників і знищення ХАМАС, як терористичної організації, що здійснює геноцид".