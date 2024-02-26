Радник сенату США потрапив під слідство через передачу снайперського спорядження українським військовим, - NYT

Про це пише The New York Times.

Паркер стверджує, що передав українським військовим снайперське спорядження, аби виразити свою "відверту підтримку".

У конфіденційному звіті директора та головного юрисконсульта комісії зазначено, що старший радник сенату США в камуфляжі з українськими військовими знаками подорожував лінією фронту в Україні та, незважаючи на заперечення представників етики конгресу та служби безпеки, найняв українського чиновника для отримання стипендії від американського уряду. У звіті йдеться, що такі дії, зокрема передача обладнання, могла зробити Паркера незареєстрованим іноземним агентом.

Представник радника сенату заявив, що Паркер "не зробив нічого поганого".

Водночас очільник комісії конгресмен Джо Вілсон вважає, що Паркера слід звільнити задля національної безпеки. Він також зауважив, що скандал у комісії "може поставити під загрозу майбутню допомогу Україні".

Відомо, що у звіті зазначена інформація про публічні записи заходу, коли Паркер розповідав про отримання спорядження для українських снайперів.

Тоді він сказав, що родич в Україні передав йому $30 тис., які зібрали волонтери й ветерани. На ці кошти він придбав далекоміри на Amazon і балістичні датчики вітру у виробника з Філадельфії.

За словами Паркера, він доставив їх у Харків на Великодні вихідні 2022 року "хлопцям, які збираються боротися зі снайперами на передовій".

Зазначається, постачання такого обладнання не обов’язково має бути обмеженим, проте експорт складних моделей може бути таким. Паркер підкреслив, що дотримується правил експортного законодавства.

"Ніколи не поїдеш у воєнну Україну з порожньою валізою", – додав він.