Радник США з національної безпеки Салліван прибув до Китаю: говоритиме про Україну
У вівторок, 27 серпня, головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван з триденним візитом прибув до Пекіна
Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначили у виданні, візит Саллівана до китайської столиці став першим з 2016 року візитом радника президента США з питань національної безпеки до Китаю. Очікується, що він зустрінеться з головним дипломатом країни Ван Ї.
Серед питань, які, як очікується, порушить американський високопосадовець, - продовження підтримки Китаєм російських військ, що воюють в Україні, та викладення позиції Вашингтона щодо Південнокитайського моря і Тайваню.
Згідно з повідомленням китайського МЗС, офіційні представники президента Сі Цзіньпіна порушуватимуть питання, пов'язані з Тайванем і обговорюватимуть заходи США проти Пекіна, включаючи тарифи, експортний контроль і санкції.
- У липні 2024 року Європейський Союз запровадив мита на імпорт китайських електромобілів до 38,1%.
- У травні цього ж року Сполучені Штати Америки оголосили про підвищення на $18 млрд мита на імпорт деяких товарів з Китаю, зокрема на електромобілі й напівпровідники.
- Канада з 1 жовтня запровадить 100% мита на імпорт китайських електромобілів, зокрема і Tesla. Також країна запровадить 25% мито на імпорт сталі та алюмінію з Китаю.
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