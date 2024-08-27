Радник США з національної безпеки Салліван прибув до Китаю: говоритиме про Україну

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили у виданні, візит Саллівана до китайської столиці став першим з 2016 року візитом радника президента США з питань національної безпеки до Китаю. Очікується, що він зустрінеться з головним дипломатом країни Ван Ї.

Серед питань, які, як очікується, порушить американський високопосадовець, - продовження підтримки Китаєм російських військ, що воюють в Україні, та викладення позиції Вашингтона щодо Південнокитайського моря і Тайваню.

Згідно з повідомленням китайського МЗС, офіційні представники президента Сі Цзіньпіна порушуватимуть питання, пов'язані з Тайванем і обговорюватимуть заходи США проти Пекіна, включаючи тарифи, експортний контроль і санкції.