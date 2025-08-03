Рекордний снігопад та повені на сході Австралії: десятки тисяч людей залишилися без електрики

Про це повідомляють Reuters і msn.

У низці районів штату Новий Південний Уельс та Квінсленду випав найглибший сніг за 10–20 років.

У регіоні Нова Англія, зокрема в містах Армідейл та Гайра, випало до 50 см снігу, що призвело до масових зупинок транспорту та ізоляції окремих населених пунктів. За даними рятувальників, понад 100 автомобілів застрягли, а внаслідок повеней пошкоджено будівлі.

У суботу ввечері поліція повідомила про зникнення молодої жінки, яку змило паводковими водами з автомобіля. Її пошуки тривають.

Десятки тисяч будинків провели ніч без світла, а служби повідомили про понад 1455 екстрених викликів, пов’язаних з негодою.

Хоча ситуація почала покращуватися у неділю, численні попередження про повені та штормові вітри залишаються чинними. Експерти застерігають, що деякі громади можуть залишатися ізольованими ще кілька днів.

За словами глави служби порятунку Ієна Робінсона, більшість опадів має поступово зменшитися: "Очікується, що вже зранку понеділка сніг зміниться на мряку".