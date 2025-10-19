Республіка Сербська призначила Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою, підтвердивши відставку Додіка

Про це інформує Reuters.

Парламент також скасував низку сепаратистських законів, які були ухвалені протягом минулого року після того, як Додіку було висунуто звинувачення в непокорі рішенням міжнародного посланця та конституційного суду.

Додік, відомий своєю проросійською позицією, прагне відокремлення Сербської Республіки від Боснії і Герцеговини. Він наголосив, що продовжить оскаржувати вердикт державного суду.

Додік зазначив, що, попри голосування парламенту, його політична мета залишається незмінною, а питання відокремлення — пріоритетним. Однак, за його словами, він повинен координувати свої дії з іноземними партнерами.

Державний департамент США привітав суботнє рішення, заявивши, що воно є результатом зусиль США, спрямованих на "розрядку кризи в Боснії і Герцеговині".

"Сполучені Штати вітають сьогоднішнє рішення Національних зборів Республіки Сербської (RSNA), яке підтверджує стабільність в Боснії і Герцеговині. Воно також визначить курс на конструктивне партнерство зі Сполученими Штатами на основі взаємних інтересів, економічного потенціалу та спільного процвітання", – заявив у старший чиновник Державного департаменту з питань Європи та Євразії Брендан Ханрахан.