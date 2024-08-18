Революція 2020 року в Білорусі ще не завершена, - радник Світлани Тихановської Вячорка

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз складно говорити про те, як потрібно було діяти тоді, у 2020 році. Тоді в нас не було іншого варіанту. Ми не мали зброї, щоб протистояти режиму Лукашенка. Здобути хоч якусь зброю, щоб захопити урядові будинки було технічно неможливо", - розповів Вячорка.

За словами політика, зараз багато білорусів всередині країни готові знову протистояти режиму Лукашенка.

"Наша революція у 2020 році показала, що білоруси проти Лукашенка і його режиму. Не слід говорити, що ми протистояли цьому режиму лише з квітами. Будувались барикади, люди виходили на вулиці. Тоді, всього лише за день, люди будували по 5 барикад, але вони знищували водометами та бронетехнікою. У 2020 році багато білорусів робили максимально все, що могли. Протест проходив цілодобово. Втім, не всі могли витримати тиску силовиків. Не всі могли витримати розстріли. Лукашенку вдалось зупинити цей протест, але наша революція ще не закінчилась. Ми спілкуємось з білорусами всередині країни, а також з чиновниками. І я думаю, що, як тільки зʼявиться вікно можливостей, протест проти режиму Лукашенка відновиться", - додав він.