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"Рейтинги у Зеленського не 4%. Вони приблизно такі ж, як у Трампа": Борис Джонсон

Юлія Лаврук
19 лютого, 2025 середа
15:42
Світ Борис Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про нібито низький рівень довіри до президента Володимира Зеленського

Зміст

Про це Джонсон написав у соціальній мережі Х.

"Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна проводити вибори. У Великій Британії не було загальних виборів з 1935 по 1945 рік. Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа", – написав колишній прем'єр.

Водночас він зазначив, що заяви Дональда Трампа "не мають на меті бути історично точними, але мають спонукати європейців до дій".

Так, Джонсон згадав про $300 млрд заморожених російських активів, зазначивши, що ці гроші повинні бути використані для виплат Україні та компенсації США за їхню підтримку.

"Чому Європа перешкоджає розмороженню грошей Путіна? США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують. Це абсурд. Потрібно діяти серйозно і швидко", – додав колишній прем'єр.

  • У вівторок, 18 лютого, президент США Дональд Трамп дав пресконференцію, на якій заявив, що український лідер Володимир Зеленський "за популярністю впав до 4%".
  • КМІС 19 лютого оприлюднив результати опитування, згідно з якими станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, не довіряли – 37%.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
Борис Джонсон
США
Велика Британiя
Світ про Україну
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2025, середа
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