"Рейтинги у Зеленського не 4%. Вони приблизно такі ж, як у Трампа": Борис Джонсон

Про це Джонсон написав у соціальній мережі Х.

"Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна проводити вибори. У Великій Британії не було загальних виборів з 1935 по 1945 рік. Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа", – написав колишній прем'єр.

Водночас він зазначив, що заяви Дональда Трампа "не мають на меті бути історично точними, але мають спонукати європейців до дій".

Так, Джонсон згадав про $300 млрд заморожених російських активів, зазначивши, що ці гроші повинні бути використані для виплат Україні та компенсації США за їхню підтримку.

"Чому Європа перешкоджає розмороженню грошей Путіна? США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують. Це абсурд. Потрібно діяти серйозно і швидко", – додав колишній прем'єр.