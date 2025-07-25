Результат не змінився: у Польщі розповіли про підсумки перерахунку голосів на виборах президента
Перерахунок голосів на президентських виборах у Польщі, ініційований Верховним Судом після подання виборчих протестів, практично не змінив остаточних результатів, згідно з якими перемогу здобув опозиційний кандидат Кароль Навроцький
Про це інформує Національна прокуратура Польщі.
Згідно з заявою речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака, суд допустив перевірку 13 окружних виборчих комісій, де були зафіксовані розбіжності між офіційними протоколами та результатами огляду голосів.
За даними огляду, проведеного у 250 дільничних комісіях, у 166 випадках (66%) жодних розбіжностей не зафіксували. У решті 84 комісіях виявили невідповідності, зокрема в 16 — неправильне зарахування голосів між кандидатами.
У 42 комісіях частину голосів за Рафала Тшасковського зарахували Навроцькому, ще у 34 — навпаки. У восьми комісіях розбіжності стосувалися кількості недійсних бюлетенів.
Загалом за результатами перерахунку Навроцький отримав 48 473 голоси, що на 1538 менше, ніж у протоколах. Тшасковський своєю чергою отримав 43 709 — на 1541 більше. Однак ці зміни не вплинули на остаточний підсумок голосування.
Місцеві окружні прокуратури відкрили 17 кримінальних проваджень за статтею 248 Кримінального кодексу Польщі щодо виявлених невідповідностей у підрахунку голосів.
- 12 червня Верховний суд Польщі дозволив перерахунок голосів на президентських виборах у деяких окружних виборчих дільницях на тлі заяв про порушення в роботі комісій.
- 20 червня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував реакцію президента Анджея Дуди на рішення перерахувати голоси другого туру виборів, назвавши її "неприйнятною" та "істеричною".
- 1 липня верховний суд Польщі визнав дійсними президентські вибори, на яких переміг Кароль Навроцький, після перевірки 54 тис. скарг.
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