Результат не змінився: у Польщі розповіли про підсумки перерахунку голосів на виборах президента

Про це інформує Національна прокуратура Польщі.

Згідно з заявою речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака, суд допустив перевірку 13 окружних виборчих комісій, де були зафіксовані розбіжності між офіційними протоколами та результатами огляду голосів.

За даними огляду, проведеного у 250 дільничних комісіях, у 166 випадках (66%) жодних розбіжностей не зафіксували. У решті 84 комісіях виявили невідповідності, зокрема в 16 — неправильне зарахування голосів між кандидатами.

У 42 комісіях частину голосів за Рафала Тшасковського зарахували Навроцькому, ще у 34 — навпаки. У восьми комісіях розбіжності стосувалися кількості недійсних бюлетенів.

Загалом за результатами перерахунку Навроцький отримав 48 473 голоси, що на 1538 менше, ніж у протоколах. Тшасковський своєю чергою отримав 43 709 — на 1541 більше. Однак ці зміни не вплинули на остаточний підсумок голосування.

Місцеві окружні прокуратури відкрили 17 кримінальних проваджень за статтею 248 Кримінального кодексу Польщі щодо виявлених невідповідностей у підрахунку голосів.