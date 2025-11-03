"РФ випробовує, Китай випробовує, але вони про це не говорять": Трамп заявив, що США не хочуть бути єдиними, хто не проводить випробування ядерної зброї
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають лишатися єдиною державою, яка не проводить випробувань ядерної зброї, і додав, що, за його словами, Росія та Китай теж проводять випробування, хоча "про це не говорять"
Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.
Трамп наголосив, що США мають достатній ядерний потенціал, але не повинні залишатися єдиною країною, яка не проводить випробувань.
"У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. І я думаю, що ми повинні щось зробити з денуклеаризацією. І я дійсно обговорював це з президентом Путіним і президентом Сі. У нас достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ", - наголосив американський президент.
На запитання, навіщо США після трьох десятиліть знову проводити випробування ядерної зброї, Трамп відповів, що це необхідно, оскільки це роблять Росія та Північна Корея.
"Причина, по якій я кажу про випробування, полягає в тому, що Росія оголосила, що буде проводити випробування. Якщо ви помітили, Північна Корея постійно проводить випробування. Інші країни також проводять випробування. Ми єдина країна, яка не проводить випробування, і я не хочу, щоб ми були єдиною країною, яка не проводить випробування", - наголосив він.
На зауваження, що офіційно лише Північна Корея проводить ядерні випробування, Трамп відповів, що Росія та Китай також це роблять, але не афішують.
"Росія проводить випробування ядерної зброї, - наголосив він. - І Китай теж проводить випробування. Ви просто про це не знаєте".
- Наприкінці жовтня Дональд Трамп доручив міністерству війни США негайно розпочати випробування ядерної зброї "на рівних умовах" з Росією та Китаєм. Водночас у Кремлі сподіваються, що "дані про випробування "Буревісника" донесли Трампу коректно".
