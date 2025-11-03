"РФ випробовує, Китай випробовує, але вони про це не говорять": Трамп заявив, що США не хочуть бути єдиними, хто не проводить випробування ядерної зброї

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News.

Трамп наголосив, що США мають достатній ядерний потенціал, але не повинні залишатися єдиною країною, яка не проводить випробувань.

"У нас більше ядерної зброї, ніж у будь-якої іншої країни. І я думаю, що ми повинні щось зробити з денуклеаризацією. І я дійсно обговорював це з президентом Путіним і президентом Сі. У нас достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ", - наголосив американський президент.

На запитання, навіщо США після трьох десятиліть знову проводити випробування ядерної зброї, Трамп відповів, що це необхідно, оскільки це роблять Росія та Північна Корея.

"Причина, по якій я кажу про випробування, полягає в тому, що Росія оголосила, що буде проводити випробування. Якщо ви помітили, Північна Корея постійно проводить випробування. Інші країни також проводять випробування. Ми єдина країна, яка не проводить випробування, і я не хочу, щоб ми були єдиною країною, яка не проводить випробування", - наголосив він.

На зауваження, що офіційно лише Північна Корея проводить ядерні випробування, Трамп відповів, що Росія та Китай також це роблять, але не афішують.

"Росія проводить випробування ядерної зброї, - наголосив він. - І Китай теж проводить випробування. Ви просто про це не знаєте".