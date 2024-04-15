РФ вислала естонського дипломата у відповідь на дії Таллінна щодо представника російської дипмісії

Про це повідомляє ERR.

"Сьогодні був викликаний тимчасовий повірений у справах Естонії в Росії і вручена нота, в якій один естонський дипломат оголошений персоною нон грата і повинен залишити Росію протягом тижня", - заявив глава МЗС.

Він зазначив, що такий крок Росії був очікуваним, адже це відповідь на висилку Естонією російського дипломата 19 березня.

Маргус Цахкна пояснив, що Естонія вислала російського дипломата через втручання російського посольства у внутрішні справи країни та судовий процес.

"Естонія не допускає гібридних антибезпекових операцій, організованих російськими спецслужбами, на своїй території, і ми негайно на них реагуємо", - сказав міністр.