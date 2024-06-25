РФ заблокує 81 європейське медіа після обмеження мовлення російських ЗМІ у ЄС
Міністерство закордонних справ РФ заявило про обмеження в країні доступу до сайтів 81 медіа Європейського Союзу після того, як у блоці вирішили заблокувати деякі російські ЗМІ
Про це повідомляє "Медуза" та Интерфакс із посиланням на МЗС РФ.
У російському дипломатичному відомстві кажуть, що обмеження охоплюють ЗМІ країн Європейського Союзу, які "систематично розповсюджують недостовірну інформацію про хід спеціальної військової операції".
У такому переліку російського МЗС є французькі Agence France-Presse, Le Monde, німецьке видання Der Spiegel, іспанська та італійська газети El Mundo й La Repubblica, естонська версія Delfi, а також європейська та американська версії видання Politico.
У МЗС додали, що Росія попереджала про відповідь на "політично мотивовані утиски вітчизняних журналістів та необґрунтовані заборони російських ЗМІ у просторі ЄС". Водночас там зауважили, що готові змінити рішення про блокування європейських медіа, якщо ЄС не обмежуватиме роботу ЗМІ РФ.
- 17 травня Європейський Союз увів санкції проти чотирьох російських пропагандистських ЗМІ: "Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета", заборонивши їм мовлення та публікації на території ЄС.
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