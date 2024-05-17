ЄС запровадив санкції проти низки російських ЗМІ через дезінформацію та пропаганду війни
Європейський Союз увів санкції проти чотирьох російських пропагандистських ЗМІ: "Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета", заборонивши їм мовлення та публікації на території ЄС
Про це йдеться у пресрелізі на сайті Європейської комісії.
"Комісія вітає рішення Ради ЄС призупинити мовлення ще чотирьох ЗМІ ("Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета") в ЄС або спрямованих на ЄС, зважаючи на їхню роль у підтримці та виправданні агресивної війни Росії проти України", - йдеться у повідомленні.
Причиною запровадження обмежень є те, що "Росія вдається до безперервної та узгодженої пропаганди, а також інформаційних маніпуляцій, спрямованих на громадянське суспільство в ЄС та сусідніх країнах, серйозно перекручуючи факти та маніпулюючи ними".
Згідно з повідомленням, ці ЗМІ, які перебувають під постійним прямим або опосередкованим контролем керівництва РФ, становлять "значну і пряму загрозу громадському порядку і безпеці Союзу".
"Заходи мають зберігатися до припинення агресії проти України, а також до того часу, поки Російська Федерація та пов'язані з нею ЗМІ не припинять дезінформацію та маніпулювання інформацією проти ЄС та його держав-членів", - зазначили у пресрелізі.
- 16 травня повідомлялось, що Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти російських фізичних осіб та організацій країни, які сприяли постачанню північнокорейської зброї до РФ.
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