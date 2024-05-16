США наклали санкції на російських осіб та організації за сприяння в постачанні зброї КНДР до РФ
Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти російських фізичних осіб та організацій країни, які сприяли постачанню північнокорейської зброї до РФ
Про це повідомляє американський мінфін.
Зазначено, що санкції США запроваджені проти двох фізичних осіб із Росії й трьох організацій РФ, які сприяли відправкам зброї з Північної Кореї до їхньої держави.
"Сьогоднішня дія відображає наше зобов’язання перервати поглиблення військової співпраці КНДР з Росією. Сполучені Штати продовжуватимуть вживати заходів для притягнення до відповідальності тих, хто прагне сприяти доставці зброї та інших матеріальних засобів, щоб уможливити війну Росії", - запевнив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.
- 16 травня мінфін США запровадив санкції проти навчального центру російського МВС, який розташований в столиці Нікарагуа.
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