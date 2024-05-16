США наклали санкції на російських осіб та організації за сприяння в постачанні зброї КНДР до РФ

Про це повідомляє американський мінфін.

Зазначено, що санкції США запроваджені проти двох фізичних осіб із Росії й трьох організацій РФ, які сприяли відправкам зброї з Північної Кореї до їхньої держави.

"Сьогоднішня дія відображає наше зобов’язання перервати поглиблення військової співпраці КНДР з Росією. Сполучені Штати продовжуватимуть вживати заходів для притягнення до відповідальності тих, хто прагне сприяти доставці зброї та інших матеріальних засобів, щоб уможливити війну Росії", - запевнив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.