США ввели санкції проти навчального центру МВС РФ, розташованого в Нікарагуа
Мінфін США запровадив санкції проти навчального центру російського МВС, який розташований в столиці Нікарагуа
Про це йдеться на сайті міністерства фінансів США.
У відомстві наголосили, що санкції спрямовані проти режиму Даніеля Ортеги в Нікарагуа та його здатності маніпулювати золотодобувним сектором і отримувати прибуток від корупційних операцій. Вказано, що РФ створило в Манагуа навчальний центр для проведення спеціалізованих курсів для національної поліції Нікарагуа для підготовки силовиків, яких би міг використовувати режим.
"Він (навчальний центр, - ред.) є ключовим гравцем у репресіях нікарагуанського режиму проти громадянського суспільства та несправедливих затриманнях і ув’язненнях осіб за вираження незгоди чи інше мирне здійснення своїх прав людини та основних свобод", - йдеться у повідомленні.
Під санкції США також потрапили компанії COMINTSA та Capital Mining, які спеціалізуються на золотовидобуванні.
- Раніше міністерство фінансів США оголосило про санкції щодо майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятися від обмежень.
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