США ввели санкції проти навчального центру МВС РФ, розташованого в Нікарагуа

Про це йдеться на сайті міністерства фінансів США.

У відомстві наголосили, що санкції спрямовані проти режиму Даніеля Ортеги в Нікарагуа та його здатності маніпулювати золотодобувним сектором і отримувати прибуток від корупційних операцій. Вказано, що РФ створило в Манагуа навчальний центр для проведення спеціалізованих курсів для національної поліції Нікарагуа для підготовки силовиків, яких би міг використовувати режим.

"Він (навчальний центр, - ред.) є ключовим гравцем у репресіях нікарагуанського режиму проти громадянського суспільства та несправедливих затриманнях і ув’язненнях осіб за вираження незгоди чи інше мирне здійснення своїх прав людини та основних свобод", - йдеться у повідомленні.

Під санкції США також потрапили компанії COMINTSA та Capital Mining, які спеціалізуються на золотовидобуванні.