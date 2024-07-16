РФ заочно засудила ексадвоката Марка Фейгіна до 11 років колонії, звинувативши у "фейках" про війну в Україні
Басманний районний суд Москви заочно засудив до 11 років колонії колишнього російського адвоката і ведучого YouTube-каналу "Фейгін.Live" Марка Фейгіна
Про це пише "Настоящее время".
Зазначається, що Фейгіна судили у справі про військові "фейки" про російську армію з мотивів політичної ненависті (пункт "д" частини 2 статті 207.3 КК РФ).
За даними журналістів, приводом для справи стали інтерв'ю Фейгіна про вбивства мирних жителів в українській Бучі, новинний ефір "9-го каналу" та інтерв'ю з українським політологом на YouTube-каналі самого Фейгіна.
Раніше Фейгін захищав учасниць гурту Pussy Riot, українську льотчицю Надію Савченко та українського журналіста Романа Сущенка. У 2018 році у РФ його позбавили статусу адвоката.
Нині Фейгін веде свій YouTube-канал. Російські ЗМІ писали, буцімто президент Зеленський закритим указом надав Фейгіну українське громадянство, але в коментарі українським журналістам росіянин цю інформацію заперечив.
- У жовтні 2023 року міністерство внутрішніх справ РФ оголосило Фейгіна в розшук, а російський суд заочно заарештував його.
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