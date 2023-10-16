У Росії оголосили в розшук адвоката Марка Фейгіна
Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук кандидата юридичних наук і опозиційного політика Марка Фейгіна, якого раніше позбавили адвокатської ліцензії
Відповідна картка з даними Фейгіна з'явилася 16 жовтня у базі розшуку міністерства, передає російський Інтерфакс.
Зазначається, що Марк Захарович Фейгін, уродженець Самари 1971 року народження, розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ. Інших подробиць у МВС не наводять.
Раніше Фейгін захищав учасниць гурту Pussy Riot та українську льотчицю Надію Савченко. У 2018 році у РФ його позбавили статусу адвоката.
Нині Фейгін веде свій YouTube-канал, у якому регулярно проводить ефіри з колишнім радником Офісу президента України, блогером Олексієм Арестовичем. Російські ЗМІ писали, буцімто президент Зеленський закритим указом надав Фейгіну українське громадянство, але в коментарі українським журналістам росіянин цю інформацію заперечив.
- У грудні минулого року РФ оголосила в розшук іншого адвоката – Іллю Новікова, який емігрував до України. У жовтні 2023 року слідком РФ відкрив проти нього справу про держзраду.
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