У Росії оголосили в розшук адвоката Марка Фейгіна

Відповідна картка з даними Фейгіна з'явилася 16 жовтня у базі розшуку міністерства, передає російський Інтерфакс.

Зазначається, що Марк Захарович Фейгін, уродженець Самари 1971 року народження, розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ. Інших подробиць у МВС не наводять.

Раніше Фейгін захищав учасниць гурту Pussy Riot та українську льотчицю Надію Савченко. У 2018 році у РФ його позбавили статусу адвоката.

Нині Фейгін веде свій YouTube-канал, у якому регулярно проводить ефіри з колишнім радником Офісу президента України, блогером Олексієм Арестовичем. Російські ЗМІ писали, буцімто президент Зеленський закритим указом надав Фейгіну українське громадянство, але в коментарі українським журналістам росіянин цю інформацію заперечив.