РФ зараз займає сильнішу позицію, ніж рік тому, і має перевагу в Україні, – розвідка Норвегії

Про це заявив керівник військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсенс, пише BR24.

За його словами, Києву знадобиться суттєва військова допомога Заходу, щоб мати надію змінити ситуацію.

"У цій війні Росія зараз займає сильнішу позицію, ніж рік тому, і отримує перевагу", - сказав Стенсонес.

Він додав, що РФ може мобілізувати приблизно втричі більше людей, ніж Україна. Росія адаптується до санкцій "краще, ніж очікувалося", і промисловість здатна виробляти достатньо "боєприпасів, бойових машин, безпілотників і ракет". До того ж Росія отримує військову підтримку від Ірану, Білорусі та Північної Кореї.

Стенсенс зазначив, що Китай постачає не зброю, а "машини, транспортні засоби, електроніку та запасні частини", які є корисними для російської оборонної промисловості.