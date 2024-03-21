Rheinmetall пропонує створити для Європи аналог Залізного купола

Про це повідомляє Financial Times.

Заява Арміна Паппергера прозвучала на тлі того, що столиці ЄС збільшують військові витрати через зростання побоювань загрози Росії континенту і прагнуть усунути давні обмеження в наявних системах оборони.

Паппергер сказав, що протиповітряна оборона ближньої дії – це "те, що вони хочуть створити в Європі", вказавши на один із аспектів ініціативи, що підтримується Берліном, "Європейський небесний щит".

"Я також вважаю, що це хороша ідея – мати європейське рішення, подібне до Залізного купола”, – прокоментував він.

Нагадаємо, Залізний купол має дальність дії до 70 км і використовується Ізраїлем з 2011 року для перехоплення ракет малої дальності. Аналітики назвали захист великих територій континентальної Європи аналогічною системою надуманою, але країни ЄС вклали кошти у низку технологій протиповітряної оборони.

Інший керівник європейського оборонного відомства заявив, що Європа вже має "всі можливості для створення повноцінних рівнів протиповітряної оборони".

Наприкінці 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про ініціативу "Європейський небесний щит", яку він розглядає як спосіб створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони шляхом спільних закупівель обладнання. До ініціативи приєдналася 21 країна. Це викликало лють Франції, офіційні особи якої вважають її стратегічно заплутаною та непродуманою, оскільки в ній відсутні системи протиповітряної оборони європейського виробництва, включаючи франко-італійську систему SAMP/T виробництва MBDA.

У лютому компанія Rheinmetall заявила, що продала німецьким збройним силам свою систему протиповітряної оборони малої дальності Skyranger 30, яка може бути використана серед іншого, проти дронів, за 600 млн євро. Розробка більш інтегрованих європейських систем протиповітряної та протиракетної оборони є пріоритетом для Брюсселя, який підштовхує столиці до обміну технологіями, щоб усунути прогалини у можливостях континенту.

Оборонна стратегія ЄС передбачає до 2035 року "можливості, пов’язані з інтегрованою європейською протиповітряною та протиракетною обороною", а нова пропозиція, подана Європейською комісією цього місяця, передбачає бюджетну підтримку блоком "європейських оборонних проектів, що становлять спільний інтерес". Інтегровані системи протиповітряної та протиракетної оборони були названі одним із 22 пріоритетів обороноздатності ЄС, при цьому Брюссель наполягав на тому, щоб держави-члени розробили "цілком сумісні можливості наступного покоління" в галузі протиповітряної оборони, які працюють з наявними системами НАТО.

ЄС також працює над новою оборонною стратегією, яка спрямована на стимулювання спільних закупівель та вперше ставить цілі закупівель у виробників блоку, а не у США. Керівники оборонної промисловості також закликали до більш тісної співпраці та партнерства між компаніями, щоб скоротити дублювання та зміцнити промислову базу Європи у довгостроковій перспективі.

Роберто Чинголані, виконавчий директор Leonardo, римської аерокосмічної та оборонної групи, сказав FT, що "всі розмовляють з усіма". "Ми намагаємося обговорити між компаніями можливі шляхи та зручніші рішення", щоб допомогти захистити майбутнє європейських громадян.