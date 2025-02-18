Рішення, прийняті найближчими тижнями, визначатимуть безпеку світу для майбутніх поколінь, - міністр оборони Британії Гілі

Про це він сказав в Інституті уряду у Лондоні, передає The Guardian.

За словами Гілі, нині світ перебуває в новій ері загрози.

"Випробування лідерства, політичного лідерства - це не лише управління сьогоденням, а й реформування майбутнього. Ми перебуваємо в новій ері загрози, і це вимагає нової ери для оборони", - заявив він.

Очільник британського оборонного відомства також підкреслив, що рішення, які будуть прийняті найближчими тижнями," визначатимуть не лише результат конфлікту в Україні, але й безпеку нашого світу для майбутніх поколінь".