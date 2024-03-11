"Рішення України протирічать "духу дружби" між країнами та народами": Грузія вимагає від Києва видати членів уряду Саакашвілі

Про це повідомляє Грузія Online.

"На тлі візиту Зураба Адеішвілі у складі офіційної делегації України до ЄС і Федеративної Республіки Німеччина, ми хотіли б висловити нашу глибоку стурбованість і занепокоєння у зв'язку зі ставленням української влади до дружньої Україні країни - Грузії та грузинського народу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в грузинському уряді наголосили, що Грузія протягом останніх двох років підтримувала Україну у боротьбі з російською агресією, надавала гуманітарну допомогу та висловлювала солідарність.

Однак, за їхніми словами, рішення української влади, такі як відкликання посла України в Грузії та видворення посла Грузії з України під некоректними приводами, викликали стурбованість в Грузії.

Також, згідно із заявою уряду Грузії, її громадяни, які перебувають у розшуку або засуджені за різні злочини, обіймають в Україні високі посади.

"З огляду на це особливе занепокоєння викликає перебування Зураба Адеішвілі на посаді радника Генерального прокурора України, а також перебування на посаді заступника голови Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе. Нагадаємо, що зазначені особи очолювали авторитарний режим попередньої влади Грузії, жертвами якого стали життя, здоров'я і благополуччя багатьох людей". - зазначили в уряді Грузії, назвавши дії України "спрямованими на штучне віддалення двох дружніх країн і народів один від одного".

В уряді наголосили, що перш за все, Україні "важливо і необхідно передати Грузії злочинців, які зараз обіймають високі пости в українській владі".

"Ми глибоко віримо, що які б рішення не ухвалювали політики, ніщо не похитне історичну дружбу між нашими країнами та народами", - йдеться в заяві уряду Грузії.