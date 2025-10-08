Роналду став першим футболістом-мільярдером, - Bloomberg
Контракт із саудівським клубом "Аль-Наср" забезпечив Кріштіану Роналду місце серед найбагатших спортсменів світу
Згідно з індексом Bloomberg, активи Кріштіану Роналду зросли до $1,4 млрд — і він став першим футболістом, який вийшов в список мільярдерів. Це сталось завдяки контракту з саудівським "Аль-Наср" та численним інвестиціям.
За роки кар’єри Роналду виступав у провідних клубах Європи, підписав багатомільйонні угоди з Nike, Armani та іншими брендами, але саме перехід до Саудівської Аравії приніс йому ключовий статус. Його угода з "Аль-Наср", як повідомляється, перевищує $400 млн і передбачає бонуси: частку в клубі, доступ до приватного літака та нульове оподаткування.
Такий фінансовий прорив став кульмінацією багаторічної роботи: від зростання зарплат до зважених інвестицій. Тепер Роналду опинився попереду свого колишнього конкурента Лео Мессі.
- 26 червня португальський футболіст Кріштіану Роналду уклав новий контракт "Аль-Насром".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.16 Купівля 41.16Продаж 41.64
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.57
- Актуальне
- Важливе