Роналду став першим футболістом-мільярдером, - Bloomberg

Згідно з індексом Bloomberg, активи Кріштіану Роналду зросли до $1,4 млрд — і він став першим футболістом, який вийшов в список мільярдерів. Це сталось завдяки контракту з саудівським "Аль-Наср" та численним інвестиціям.

За роки кар’єри Роналду виступав у провідних клубах Європи, підписав багатомільйонні угоди з Nike, Armani та іншими брендами, але саме перехід до Саудівської Аравії приніс йому ключовий статус. Його угода з "Аль-Наср", як повідомляється, перевищує $400 млн і передбачає бонуси: частку в клубі, доступ до приватного літака та нульове оподаткування.

Такий фінансовий прорив став кульмінацією багаторічної роботи: від зростання зарплат до зважених інвестицій. Тепер Роналду опинився попереду свого колишнього конкурента Лео Мессі.