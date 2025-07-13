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Ексклюзив

Росія будує собі плани на минуле, - дипломат Огризко

Марина Клюєва
13 липня, 2025 неділя
22:00
Світ Володимир Огризко

Росія повертається у часи Сталіна і будує собі плани на минуле

Зміст

Таку думку висловив дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в етері Еспресо. 

Росія повертається в Сталінські часи. Якщо кожна нормальна країна собі будує майбутнє, будує, щонайменше, плани на майбутнє, Росія собі будує плани на минуле, вона повертається в минуле, тому що у неї немає картинки майбутнього, немає філософії майбутнього, вона не знає, що вона хоче. Ну, крім того, що вона хоче бути держимордою, хоче вбивати своїх сусідів, хоче знищувати все навколо і так далі, і так далі, - зазначив він.

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Володимир Огризко зауважив, що є речі, які свідчать про те, що режим російського диктатора Володимира Путіна добігає кінця. 

"Крім таких от речей (самогубства російського чиновника, - ред.), є ще інші, які може ще більше говорять про те, що режим Путіна добігає кінця. Ну, от дивіться, є десь там в Сибіру “Югзолото” чи щось там, вибачте, зараз не буду брехати на назву цієї фірми, якою керує російський мільярдер. Власне, людина, яка вбудована в путінську систему, яка щоразу віддавала свої гроші по команді з Кремля, коли треба було там якісь виконувати функції і тому подібне. І от раптом йому розповідають, що: "Ти знаєш, дорогий друже, ти нам свою цю золоту фірму віддаси. Вона коштує десь за різними оцінками мільярд доларів. Ну от просто сказали, що так треба. Там ти колись давно якось її неправильно оформив, тому прокуратура прийшла і сказала, що ти насправді злодій, бандит, ну може ми тебе ще не будемо зараз в тюрьму садити, але фірмочку і грошеньки, будь ласка, віддай", - сказав він.

На думку дипломата, це означає, що грошей в Росії немає. 

"І друге: що у Путіна немає вже інших способів триматися при владі, як уже грабувати в прямому розумінні цього слова своїх найближчих соратників. А тим більше, що цей чоловік, він там десь в місцевій там чи раді, чи в місцевому парламенті, тобто, ну, він і член тієї ж самої Єдиної Росії і тому подібне і так далі. Тобто оце, мені здається, прекрасний приклад того, що лишилося недовго. Бо якщо вже система пожирає своїх, то вона закінчить пожиранням самої себе", - додав Володимир Огризко.

 

Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Економіка
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