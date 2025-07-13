"Вичавить щось трішки антиросійське, трішки проукраїнське", - дипломат Огризко про обіцяну заяву Трампа 14 липня щодо Росії

Таку думку висловив дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в етері Еспресо.

"Припустити дещо, я думаю, що ми можемо. І це припущення полягає в тому, що скоріш за все, хоча я тут є дуже обережним оптимістом, все ж таки Трамп із себе вичавить щось, ну, те, що можна було б назвати таким, що не сподобається Путіну. Ну от якесь трошки антиросійське, ну, якесь трошки проукраїнське, ну, якесь трошки таке, що потім рознесуть як зміну курсу і так далі, і так далі. Хоча, мені здається, це буде дуже повільний і дуже обережний варіант. Трамп же все своє життя доводив, що він не хоче сваритися з Володимиром Путіним", - сказав він.

Володимир Огризко вважає, що президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу як людині некомфортно бути постійно під тиском, тому він може сказати щось, що не сподобається російському диктатору.

"Він його вигороджував від першого дня своєї другої каденції аж до от останніх днів, коли він почав його називати трошечки неінтелігентно. Ну, мабуть, лише через те, що все-таки сили, які на нього тиснуть і ззовні, і зсередини десь зійшлися в одній точці і йому вже незручно як людині, просто от як Дональду Трампу, без приставок "президент" і так далі. Просто як людині йому, мабуть, некомфортно, коли він весь час відчуває себе під тиском. Тому йому буде, мабуть, легко зробити щось на зразок: "От я зараз дам українцям ще п'ять, три, вісім, 10 мільярдів доларів, які я можу дати як президент. Я дозволю, щоб Європейські купили американську зброю, а потім вони роблять з нею, що хочуть, ми дозволяємо передавати Україні і так далі. Але не я особисто, а вони. Я оголошу, що якщо Путін буде робити пакості, я таки дам хід законопроєкту Ремо Блюменталя, і тоді от він отримає", - ну, десь так", - додав дипломат.