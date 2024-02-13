Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Росія готується до військової конфронтації з Заходом протягом наступних 10 років, - розвідка Естонії

Росія готується до військової конфронтації з Заходом протягом наступних 10 років, - розвідка Естонії

13 лютого, 2024 вiвторок
11:54
Світ Естонія

У вівторок, 13 лютого, Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що Росія готується до військового протистояння з Заходом протягом наступного десятиріччя, однак її може стримати нарощування збройних сил у відповідь

Про це повідомляє Reuters.

Дедалі більше західних чиновників попереджають про військову загрозу країнам НАТО з боку Росії, закликаючи Європу провести переозброєння задля підготовки до оборони.

Очільник естонської розвідувальної служби Каупо Росін заявив, що така оцінка ґрунтується на російських планах подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону з членами НАТО Фінляндією і країнами Балтії - Естонією, Литвою і Латвією.

"Росія обрала шлях довгострокової конфронтації... і Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того", - заявив Росін.

Військовий напад з боку Росії, як зазначив Росін, є "малоймовірним" у короткостроковій перспективі, частково через те, що Росія вимушена зберігати військову присутність в Україні, і залишатиметься малоймовірним, якщо нарощування російських військ буде відповідати нарощуванню сил в Європі.

"Якщо ми не будемо готові, ймовірність (військового нападу Росії, - ред.) буде набагато вищою, ніж без будь-якої підготовки", - підкреслив він.

У виданні зазначили, що після анексії Росією Криму у 2014 році країни Балтії збільшили свої військові витрати до понад 2% від ВВП.

За словами Росіна, російський прорив в Україні до президентських виборів у РФ у березні не передбачається, оскільки для цього потрібно буде мобілізувати значно більше військ, ніж зараз.

Однак він додав, що без підтримки Заходу Україна навряд чи зможе змінити ситуацію на полі бою, оскільки можливості Росії забезпечити свої війська боєприпасами продовжують переважати.

  • 12 лютого керівник військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсенс заявив, що Росія отримала військову перевагу в Україні завдяки більшому резерву військ і матеріальній підтримці з боку таких країн, як Північна Корея і Китай.
Теги:
Україна
Росія
Латвія
Естонія
Захід
Литва
Війна з Росією
НАТО
Читайте також:
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 13 лютого
13 лютого, 2024 вiвторок
Росіяни атакували "шахедами" Дніпропетровщину: є влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти
безробіття
12 лютого, 2024 понедiлок
До "Армії відновлення" скерували майже 88 тис. безробітних: скільки їм платять
війна в Україні
12 лютого, 2024 понедiлок
РФ зараз займає сильнішу позицію, ніж рік тому, і має перевагу в Україні, – розвідка Норвегії
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.83
    Купівля 37.83
    Продаж 38.44
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
13 лютого
12:50
Сенат США
Сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні
12:49
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії скликає радбез, щоб обговорити безпекову ситуацію на тлі війни в Україні
12:31
На фото: портрет порноакторки Саші Грей в образі Снігуроньки
У Росії чиновники розмістили портрет порноакторки Саші Грей в образі Снігуроньки
12:30
Володимир Зеленський та Крісталіна Георгієва
У МВФ підрахували, що Україні потрібно $42 млрд зовнішнього фінансування для підтримки досягнутих здобутків
12:28
Оновлено
санкції проти Росії
Рада ЄС прийняла перше рішення щодо передачі російських активів на користь України. У МЗС РФ відреагували
12:27
висипане з українских фур зерно, пп "Ягодин-Дорогуськ"
Прокуратура та уряд Польщі відреагували на інцидент із розсипаним зерном на кордоні з Україною
12:22
Ексклюзив
Андрій Юсов
Воїни, яких РФ оголосила нібито загиблими в Іл-76, надалі вважаються військовополоненими, – Юсов
12:21
зникнення людей
З лютого 2022 року до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 51 тис. громадян, 35% знайшли живими
12:16
Тарас Кремінь
Інформація про тривогу й укриття: Кремінь наголосив на необхідності забезпечення прав жестомовних українців
12:04
OPINION
Ірина Геращенко
Контрреволюція по-українськи
11:52
Обстріл Харківщини
Росіяни обстріляли з артилерії ринок у Вовчанську: є загибла та поранена
11:39
електроенергія, шахеди
РФ обстріляла ТЕС на Дніпропетровщині, блоки вимкнено: ситуація в енергосистемі станом на 13 лютого
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп робить послугу Європі, виснажена Україна шукає людей на фронт, а Росія запустила сучасну гіперзвукову ракету по Києву. Акценти світових ЗМІ 13 лютого
11:33
світ Росія аварії медицина
Два потяги зіткнулися в Челябінській області через п'яного машиніста
11:30
Ексклюзив
"Сили оборони роблять неможливе": командир роти ЗСУ Федоренко про ситуацію на Бахмутському напрямку
11:30
Кая Каллас
РФ оголосила в розшук прем'єрку Естонії Каллас, міністра культури Литви Кайріса та членів сейму Латвії
11:23
Сем Альтман
В OpenAI заявили, що ОАЕ можуть стати регуляторною "пісочницею" для тестування технологій ШІ
11:22
Оновлено
Вірмено-азербайджанський кордон
Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах. Баку заявив про удар відплати
11:14
військовий квиток, мобілізація
Засуджені до умовного терміну ухилянти все одно підлягають мобілізації, – Нацполіція
11:05
комар
В Аргентині поширюється лихоманка денге: від хвороби померли вже 29 людей
10:51
військове кладовище
У Дніпрі діти повалили надгробний хрест на могилі полеглого воїна: батьків притягнули до відповідальності
10:50
яхта Amadea
На утримання йде $7 млн на рік: у США закликали суд дозволити продаж супер'яхти російського олігарха Керімова
10:45
Таксин Чінават
Ув'язнений експрем'єр Таїланду Таксин отримав умовно-дострокове звільнення
10:38
МВФ
"Приблизно так виглядав Радянський Союз": МВФ дав оцінку економіці Росії
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 лютого: долар та євро подорожчали
10:28
Ексклюзив
Протидронова ракетна система VAMPIRE
Знищення "шахедів" системою Vampire змінює економічний баланс на нашу користь, - Згурець
10:28
Снаряди 155-мм
Німеччина самостійно не зможе забезпечити потреби України у снарядах, - очільник концерну Rheinmetall
10:27
Фільм "Кордонгейт": що насправді відбувається на польсько-українському кордоні
10:25
Оновлено
обстріл
Війська РФ зранку вдарили по Харківщині та Дніпропетровщині: є загиблі та постраждалі
10:23
OPINION
Віталій Портников
Навіщо обшукують Пашинського. Колонка Віталія Портникова
10:19
Орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ: на Київщині затримали агента ФСБ
10:11
Оновлено
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 13 лютого
Росіяни атакували "шахедами" Дніпропетровщину: є влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти
10:07
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Очільника міноборони Італії госпіталізували: стала відома причина
10:00
OPINION
Сергій Фурса
Мобілізація потрібна не Зеленському чи Сирському
09:57
Оновлено
Окупанти вночі обстріляли Херсонщину та Запоріжжя: є загибла та поранений
09:50
Ємен, хусити
Хусити ракетами атакували вантажне судно у Червоному морі
09:43
Вибори у Росії
Посол РФ у Німеччині закликав владу заборонити протести біля диппредставництв у день псевдовиборів Путіна
09:20
Окупанти закуповують термінали Starlink для війни проти України в арабських країнах, - ГУР
09:19
ФСБ
"Керівникам" ФСБ в окупованому Криму призначили московських кураторів через провал боротьби з підпіллям, - рух "Атеш"
08:50
Ексклюзив
обережно: міни
На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на міні, одному з постраждалих ампутували ногу, - голова пресофісу ОВА Толоконніков
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV