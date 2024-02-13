Росія готується до військової конфронтації з Заходом протягом наступних 10 років, - розвідка Естонії

Про це повідомляє Reuters.

Дедалі більше західних чиновників попереджають про військову загрозу країнам НАТО з боку Росії, закликаючи Європу провести переозброєння задля підготовки до оборони.

Очільник естонської розвідувальної служби Каупо Росін заявив, що така оцінка ґрунтується на російських планах подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону з членами НАТО Фінляндією і країнами Балтії - Естонією, Литвою і Латвією.

"Росія обрала шлях довгострокової конфронтації... і Кремль, ймовірно, очікує можливого конфлікту з НАТО протягом наступного десятиліття або близько того", - заявив Росін.

Військовий напад з боку Росії, як зазначив Росін, є "малоймовірним" у короткостроковій перспективі, частково через те, що Росія вимушена зберігати військову присутність в Україні, і залишатиметься малоймовірним, якщо нарощування російських військ буде відповідати нарощуванню сил в Європі.

"Якщо ми не будемо готові, ймовірність (військового нападу Росії, - ред.) буде набагато вищою, ніж без будь-якої підготовки", - підкреслив він.

У виданні зазначили, що після анексії Росією Криму у 2014 році країни Балтії збільшили свої військові витрати до понад 2% від ВВП.

За словами Росіна, російський прорив в Україні до президентських виборів у РФ у березні не передбачається, оскільки для цього потрібно буде мобілізувати значно більше військ, ніж зараз.

Однак він додав, що без підтримки Заходу Україна навряд чи зможе змінити ситуацію на полі бою, оскільки можливості Росії забезпечити свої війська боєприпасами продовжують переважати.