Росія і Судан можуть підписати угоду про обмін зброєю, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там нагадали, що помічник головнокомандувача ЗСС Ясір Аль-Атта заявив 25 травня, що делегація військових найближчим часом вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін "життєво важливого озброєння і боєприпасів" для російського логістичного центру у Порт-Судані.

Аль-Атта описав запланований російський центр як "не зовсім військову базу".

У Росії також стверджували, що військові Судану змогли повернути собі кілька районів Хартума завдяки поставкам іранських безпілотників.

Заступник міністра закордонних справ Росії і спеціальний представник президента РФ в Африці й на Близькому Сході Михайло Богданов зустрівся з главою СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом і кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня.

ISW раніше оцінював, що Росія, можливо, змінить сторону підтримки у громадянській війні в Судані, щоб підтримати збройні сили Судану і створити свою військово-морську базу в Червоному морі.

Аналітики вважають, що російська підтримка суданських збройних сил принесла б велику користь Ірану, оскільки вона зблизила б російську й іранську політику, а також стратегію в регіоні.