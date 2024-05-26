Судан прагне отримати російську зброю в обмін на створення військово-морської бази Москви на узбережжі Червоного моря
Військова делегація Судану протягом кількох тижнів здійснить візит до РФ, аби домовитись про надання російської зброї в обмін на дозвіл Москві створити на узбережжі Червоного моря військово-морську базу
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами помічника головнокомандувача Судану Ясіра Аль-Атта, його держава отримає "життєво важливу зброю та боєприпаси". Натомість запланований форпост РФ він назвав "не зовсім військовою базою".
Водночас Аль-Атта додав, співпраця з Москвою має на меті охоплювати не лише військову галузь, а й видобуток корисних копалин та золота і сільське господарство. Водночас він наголосив, що делегація міністрів також прибуде до РФ, щоб обговорити це й дійти до підписання будь-якої комплексної угоди.
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"Москва давно бажає закріпитися на береговій лінії Судану протяжністю 530 миль (853 кілометри), і остаточна угода підігріє занепокоєння Заходу щодо зростання впливу країни в Африці", - зазначає Bloomberg.
У матеріалі додають, що така заява оголошена під час того, коли війська Судану прагнуть повернути частину території, втраченої міліцією Сил швидкої підтримки у війні, яка розпочалась у квітні 2023 року. Її жертвами стали, ймовірно, 150 тис. людей.
- 20 квітня високопосадовці ООН попередили Раду безпеки, що в Судані близько 800 тис. людей перебувають у "надзвичайній і безпосередній небезпеці".
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