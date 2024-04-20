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У Судані близько 800 тис. людей перебувають у "надзвичайній і безпосередній небезпеці", - ООН

20 квітня, 2024 субота
08:34
Світ Судан

Високопосадовці ООН попередили Раду Безпеки, що близько 800 тис. людей у ​​суданському місті Ель-Фашир перебувають у "надзвичайній і безпосередній небезпеці" через посилення насильства

Про це повідомляє Reuters.

За словами представників ООН, насильство в регіоні прогресує та загрожує "розв’язати криваві міжгромадні чвари по всьому Дарфуру".

Глава ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло повідомила Раді Безпеки, що зіткнення між членами Об’єднаних сил захисту, які приєдналися до RSF і SAF, наближаються до Ель-Фашира, столиці Північного Дарфуру.

ООН заявила, що майже 25 млн людей, половина населення Судану, потребують допомоги, а близько 8 млн покинули свої домівки.

"Насильство становить надзвичайну й безпосередню небезпеку для 800 000 мирних жителів, які проживають в Ель-Фаширі. І це ризикує спровокувати подальше насильство в інших частинах Дарфуру, де понад 9 млн людей гостро потребують гуманітарної допомоги", — сказав директор ООН з надання допомоги Едем Восорну.

Бої у Судані: що відомо

Сутички між Силами швидкого реагування (RSF) та регулярною армією тривають в Судані з 15 квітня 2023 року. Того дня у Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Як стверджують військові, в такий спосіб вони вирішили зупинити заколотників. 

25 квітня 2023 року ГУР повідомляло про евакуацію 87 громадян України, серед них 36 співробітників SkyUp. А вже 26 квітня стало відомо, що з Судану евакуювали 91 громадянина України.

А 29 квітня 2023 року військово-морські сили Китаю евакуювали із Судану 668 своїх громадян і 10 людей іншої національності. Натомість Управління верховного комісара ООН у справах біженців заявило, що готується до того, що понад 800 тис. людей може утекти з Судану до сусідніх країн. ВООЗ зазначало, що через бої 1,3 млн людей стали вимушеними переселенцями, а мінімум 730 людей загинули.

Згодом сторони конфлікту у Судані все ж взяли на себе зобов'язання захищати цивільне населення і рух гуманітарної допомоги, але не домовилися про припинення вогню. Але вже 20 травня 2023 року сторони підписали угоду про припинення вогню на сім днів. А 29 травня суданська армія і Сили швидкої підтримки погодилися на п'ятиденне продовження угоди про припинення вогню.

1 червня 2023 року повідомлялося, що у дитячому притулку Хартумі (Судан) за останні шість тижнів загинуло щонайменше 60 дітей. Причинами смерті були відсутність їжі, води й хвороби, адже на території країни точаться бої. 3 червня в Судані воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF), які протистоять чинній армії країни, захопили національний музей у Хартумі, внаслідок чого можуть бути знищені важливі артефакти.

По місту Омдурман у Судані в суботу, 8 липня 2023 року, завдали авіаційного удару, унаслідок якого загинули щонайменше 22 людини. Згодом генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Судан стоїть на межі "повномасштабної громадянської війни".

15 липня 2023 року стало відомо, що воєнізовані Сили швидкої підтримки захопили в країні понад 5 тис. людей, деяких катували.

Згодом, 28 липня 2023 року, представники регулярної армії Судану та Сил швидкого реагування країни припинили перемовини про припинення збройного протистояння, домовитись так і не змогли.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (ОСНА) закликало сторони конфлікту в Судані припинити поновлені бойові дії, адже у деяких провінціях країни закінчуються запаси їжі.

Теги:
ООН
Африка
Військові новини
гуманітарна катастрофа
гуманітарна допомога
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